Кто бьёт Эльвиру Абрамову? – Личное мнение

После откровенно высказанного комиком Абрамовым мнения, что к жене можно и изменить отношение, если она растолстеет, высказалась и сама Эльвира Абрамова:

«Не надо делать из него тирана! Да, он считает, что через год [после родов] можно прийти в форму. Он же хотел это донести. Я тоже считаю, что можно».



Фото: Соцсети

И что вы думаете? Под каток обвинений тут же попала Эльвира.

Прогрессивная общественность в лице инстаграмных зажориц тут же обвинила жену Абрамова, что она находится под пятой мужа-тирана.

https://t.me/lenamiro/8978

А как иначе? Только так можно объяснить слова жены, считают свободные женщины, свободно жрущие по ночам бутерброды. Возможно, как им кажется, Абрамов даже бьёт Абрамову.

Если б не бил, рассуждают они, не тиранил, не абьюзил, то Эльвира бы спокойно жрала ночами и толстела вместе с женщинами похожими на батон Докторской колбасы.

Подозрительны такие заявления! Наводят на размышления!

И никому почему-то даже в голову не приходит, что женщина может быть худенькой, а следовательно и здоровой, для себя лично.

Не свисать жирами. Не страдать изжогой и несварением. Быть быстрой, активной, весёлой. Снимать рабочий стресс на тренажёрах в зале, а не за столом.

Нет, если она говорит, что за год после родов можно привести себя в форму, то её обязательно гнобит муж.

«Ответила бы вам всем с юмором и сарказмом, но вы один раз его уже не поняли. Поэтому мой вам совет: направьте свою энергию на личные взаимоотношения. Не тратьте время по чужим домам. Я прекрасно знаю своего мужа и люблю его!»

Да какой уж тут юмор с сарказмом, Эльвира? Всё очень плохо: эти женщины просто уверены, что красивыми им быть нельзя.

Ну, только если жених заставит. А станет мужем, можно снова жрать, жрать и жрать. И пусть этот тиран терпит! А самим им быть жирными вполне нормально.

—