 

Мнение: Обреченные генералы…

10.06.2021, 23:26, Разное
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Двух генералов МВД освободили из СИЗО. Казалось бы, можно возмущаться, что система «своих не сдает», мол, вот и уголовное дело в отношении генералов разваливают. Но у меня нет никакого желания обвинять систему в разваливании генеральского дела. Потому что само дело в отношении генералов было откровенно липовым.

Экс-заместителей начальника следственного департамента МВД, генерал-майоров Александра Краковского и Александра Бирюков отправили в тюремную камеру, сочинив уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Злоупотребление, якобы, заключалось в том, что они выпустили из тюрьмы под домашний арест предпринимателя Альбера Худояна. И это притом, что само уголовное дело в отношении Худояна так же забористо пахло липой. Писал еще два года назад о попытке решить коммерческий спор прямо в кабинете следователя…

Как писал и об аресте генералов. Больше года назад. Все это время генералы находились в тюремной камере. А уголовное дело в отношении них так и не склеилось.

Мне вот интересно, генералов восстановят на службе? Или они обречены уйти в оппозицию?

На снимке: генералы МВД еще под арестом, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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