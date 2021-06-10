Мнение: Обреченные генералы…

Двух генералов МВД освободили из СИЗО. Казалось бы, можно возмущаться, что система «своих не сдает», мол, вот и уголовное дело в отношении генералов разваливают. Но у меня нет никакого желания обвинять систему в разваливании генеральского дела. Потому что само дело в отношении генералов было откровенно липовым.

Экс-заместителей начальника следственного департамента МВД, генерал-майоров Александра Краковского и Александра Бирюков отправили в тюремную камеру, сочинив уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Злоупотребление, якобы, заключалось в том, что они выпустили из тюрьмы под домашний арест предпринимателя Альбера Худояна. И это притом, что само уголовное дело в отношении Худояна так же забористо пахло липой. Писал еще два года назад о попытке решить коммерческий спор прямо в кабинете следователя…

Как писал и об аресте генералов. Больше года назад. Все это время генералы находились в тюремной камере. А уголовное дело в отношении них так и не склеилось.

Мне вот интересно, генералов восстановят на службе? Или они обречены уйти в оппозицию?

На снимке: генералы МВД еще под арестом, фотография отсюда

—