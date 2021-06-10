ФСИН договорилась с подрядчиком РЖД

…об отправке заключенных на строительство БАМа в Хабаровском крае.

Осужденные в Хабаровском крае будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Как сообщает РИА Новости, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали региональное управление ФСИН РФ и компания «УК Бамстроймеханизация» (подрядчик РЖД).

«По итогам проведенной рабочей встречи по обсуждению вопроса о привлечении осужденных к принудительным работам к строительству второй линии БАМ состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр», — пояснил начальник пресс-службы УФСИН по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин.

Как пояснил Баданин, стороны намерены содействовать в создании расположенного вне территории колонии «исправительного центра», а также в трудоустройстве осужденных.

По словам директора «УК Бамстроймеханизация» Александра Черноярова, который подписывал соглашение, компания «испытывает острую нехватку специалистов». Он добавил, что вместе с РЖД ведется «активная работа» по подбору помещения, которое впоследствии оборудуют для проживания осужденных.

Сейчас в Хабаровском крае около 800 человек имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами, а наступило такое право уже у более 2 тысяч человек, сказал начальник УФСИН Юрий Дорохин, который подписал соглашение о сотрудничестве. «В настоящее время в регионе нет такого количества учреждений в виде исправительных центров, способных вместить в себя столько людей», — уверил он.

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Зачем госпропаганда воспевает ГУЛАГ

Ранее «Коммерсант» сообщал, что первая партия заключенных отправится работать на предприятиях БАМ уже в июне. Министр юстиции поддерживал идею замещения труда мигрантов заключенными и предложил создавать исправительные центры на крупных стройках. Ранее с такой инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников: он анонсировал создание трудовых лагерей для тех заключенных, которые имеют право на замену срока в колонии на принудительные работы.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — заверил Калашников.

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