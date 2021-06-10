Желтеют кончики перьев лука и чеснока: как бороться с луковой мухой

Чеснок и лук являются неприхотливыми культурами, которые могут легко произрастать сами по себе, без активного вмешательства дачника или огородника. Однако с вредителями они самостоятельно справиться не могут. Одним из таких вредителей является луковая муха. Вот какую опасность насекомое представляет для лука и чеснока и как с ней бороться.

Что собой представляет луковая муха?

Это мелкое, но противное насекомое, которое на первый взгляд напоминает по внешнему виду обычную муху. В длину вредитель достигает размера 6-8 мм. Насекомое желтовато-серого цвета. У самцов на брюшке есть черная полоса, а на крыльях тонкие волоски разной длины, которые по внешнему виду напоминают бахрому.

Урожай портят личинки луковой мухи, но это совершенно не значит, что взрослые насекомые не представляют опасности.

Взрослые особи откладывают яйца в землю или же в овощи. За раз одно насекомое может отложить 4-30 продолговатых белых яиц, а через 5-10 дней появляются белые личинки. Через 3-4 недели личинки начинают откладывать собственное потомство. На зимовку луковая муха закапывается в землю.

Признаки наличия вредителя на огороде

Увидеть личинок на поверхности почвы достаточно сложно, так как они не вылезают без особой надобности. Однако по одному только виду растений сразу же становится ясно, что вредитель обосновался на огороде.

При его появлении растения начинают развиваться медленно, на чесноке и луке видно, как желтеют и вянут перья. К тому же может появляться неприятный запах. На ощупь луковицы становятся достаточно рыхлыми, мягкими, на них образуется гниловатый налет. В пищу такие овощи потреблять нельзя.

Есть несколько достаточно хороших и действенных способов, которые помогут избавиться от луковой мухи. К ним относятся как народные средства, так и химикаты. Вот несколько вариантов решения проблемы.

Солевой раствор

Нужно взять 1 стакан соли и растворить в ведре с водой. Затем между рядами хорошо полить получившимся раствором. Повторять такую процедуру нужно три раза через каждые 10 дней. Это средство поможет сделать почву непригодной для жизни личинок и взрослых насекомых. Примерно через 5-6 часов после проведения обработки земли нужно обильно полить огород и смыть раствор с растений.

Нашатырный спирт

Для приготовления средства нужно 2 ст. л. нашатырного спирта растворить в 10 литрах воды, а затем полить грядки по бороздкам. Уже после проведения первой процедуры вредитель наверняка покинет огород. Однако для закрепления полученного результата желательно повторить процесс обработки через две недели.

Так как нашатырный спирт будет действовать в качестве азотной подкормки, то все манипуляции по устранению насекомых стоит проводить только до середины июня.

Табачная пыль

Отпугнуть луковую муху можно при помощи табачной пыли. Порошок нужно рассыпать между грядками из расчета 100-200 г на каждый квадратный метр. Это нужно делать в период кладки яиц насекомыми. Обработку табачной пылью нужно осуществлять каждые две недели.

Помимо использования чистой табачной пыли можно использовать смесь табака, молотого жгучего перца и золы в пропорции 1:1 или смесь из табака и песка в таких же пропорциях.

Еще одним хорошим вариантом является опрыскивание. Для этого нужно смешать 400 г сухих отходов табака с 10 л воды и настаивать 2 дня. Затем перенести в темное место. Перед применением развести водой в пропорции 1:2.

Керосин

Хорошим средством в борьбе с вредителем является керосин. Для этого 200 мл вещества нужно вылить в 0,5 ведра песка и все тщательно перемешать. Поместить приготовленную смесь между рядами. Процедуру повторять каждые 10-12 дней. Работать нужно только в резиновых перчатках, а также соблюдать основные меры предосторожности.

Зола

Древесная зола помогает не только уничтожить луковую муху, но и оказывает хорошее влияние на урожай. Это средство нужно посыпать между рядами растений, предварительно увлажнив почву. Повторять процедуру рекомендуется каждые две-три недели.

Полынь

Свежесобранные стебли этого растения не позволяют луковой мухе надолго задерживаться на огороде. Нужно просто раскладывать растения по территории и периодически их менять.

Также можно приготовить полынный раствор. Для этого мелко порезать растение, залить 10 л воды и поставить настояться в затемненном месте 2-3 дня. Готовый раствор процедить и проводить полив грядок раз в две недели.

Морковь и бархатцы

По периметру луковых или чесночных грядок нужно высаживать морковь. Однако минусом является то, что морковь любит влагу, а лук и чеснок нужно оставить как минимум на 2 недели дозревать без полива.

Негативное влияние на вредителя оказывают цветы бархатцы. Отлично для этого подходят низкорослые сорта. Нужно высадить бархатцы по периметру луковых грядок.

Сосновая хвоя

Луковая муха не выносит запах хвои. После того как на огородных грядках появятся первые всходы, нужно мульчировать почву сосновыми иголками. После этого насекомые не будут откладывать яйца на участке.

Также можно приготовить специальный настой. Для этого нужно на 1/3 заполнить ведро мелко нарезанными молодыми сосновыми ветками. Залить все это горячей водой. Накрыть крышкой и дать настояться 4 дня. Процедить жидкость, а затем поливать готовым настоем между рядами лука и чеснока.

Нафталин

Это средство спасает не только от моли, но и от луковой мухи. Для этого нужно размять 8-10 шариков нафталина.

Перемешать их с песком (0,5 ведра) и посыпать готовым средством места посадки лука и чеснока. Обработку нужно проводить летом каждую неделю.

Применение химических средств

Если народные средства не принесли требуемого результата, то стоит воспользоваться химикатами. Отличным вариантом станет «Экстрафлор». Это средство изготовлено на основе табака. Оно не накапливается на овощах.

Также можно использовать следующие препараты: «Землин», «Дачник», «Базудин», «Актара», «Мухоед».

Как уничтожить личинки луковой мухи?

Личинка является очень опасным вредителем. Он пробирается сквозь слой шелухи и пожирает луковицу изнутри. Уничтожить личинок можно самыми разными способами.

Нужно осенью перекопать грядки. Личинкам придется вылезть на поверхность почвы, где они просто замерзнут. Также можно полить грядки раствором, приготовленным из 50 г хозяйственного мыла и 10 л воды.

Проведение профилактики

Чтобы не пришлось на протяжении длительного времени бороться с вредителем, обязательно нужно проводить профилактику заражения грядок насекомыми. Чтобы обезопасить растения, нужно при посадке вносить в лунки препарат «Мухоед» из расчета 50 г средства на каждый квадратный метр.

Чтобы минимизировать вероятность заражения, нужно замачивать посадочный материал в специальных фунгицидах. Хорошими средствами являются «Алирин Б» и «Фитоспорин М».

Очень важно соблюдать основные правила севооборота. Доля этого нельзя на одном месте сажать одну и ту же культуру несколько лет подряд. На старом месте можно высаживать лук или чеснок только через 4 года.

Посадочный материал нужно внимательно осматривать перед высадкой на предмет заражения его личинками. Если есть признаки заражения, то луковицы придется выбросить. Если же посадочный материал не тронут вредителем, то его нужно прогреть при температуре 25 градусов, замочить в растворе соли (1 ст. л. на 1 л воды) на 3 часа. После этого нужно опустить луковицы на 2 часа в раствор марганцовки.

Поврежденные и больные растения нужно убрать с участка и сжечь за его пределами.