4 различия между избалованным и счастливым ребенком

Порой родители думают, что их ребенок абсолютно счастлив от того, что получает все, что хочет. На самом деле счастье порой путают с элементарной избалованностью, а ведь последнее понятие негативным образом влияет на формирование личности ребенка. Вот основные отличия между счастливыми и избалованными детьми.

Удовлетворение потребностей

Избалованный ребенок будет постоянно требовать удовлетворения своих потребностей. В противном случае он начинает проявлять агрессию, злость, недовольство. Например, ребенку не купили игрушку — он закатил истерику, чтобы в итоге добиться желаемого.

По-настоящему же счастливый ребенок быстро осознает ценность вещей и собственных потребностей. Для него не так принципиально, появится ли новая вещь или нет. Материальные ценности не стоят на первом месте.

Разработка шкалы ценностей

У избалованного ребенка очень ограниченная шкала ценностей. Она сводится концепции «чем больше у меня всего — тем я круче и тем ценнее».

Для счастливых детей владение теми или иными предметами не столь уже существенно важно. Им достаточно любви, внимания от родителей, поэтому и хватает тех игрушек, которые они любят больше всего.

Развитие личности

С детства у избалованного ребенка проявляется склонность к тирании, агрессии. Он слабо противостоит и справляется со стрессами. Разочарование — это то, что постоянно его сопровождает.

Счастливый ребенок более стрессоустойчив. Он разрабатывает те механизмы, которые защищают его от разочарований.

Уровень понимания

Избалованный ребенок меньше интересуется тем, что происходит вокруг, меньше интересуется людьми, тяжелее заводит новые знакомства.

Счастливые дети используют свое окружение для того, чтобы познавать окружающий мир, развиваться. Они проявляют любопытство, свойственное своему возрасту, поэтому растут в личностном плане.