 

Toyota Hilux лидирует в списке самых надежных внедорожников 2021 года

10.06.2021, 23:02, Разное
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Портал «Новые автомобили» опубликовал список самых надежных внедорожников 2021 года. Лидирует в престижном ТОПе Toyota Hilux, за ней разместились также машины от японских производителей.
Портал «Новые автомобили» систематически проводит анализ рынка транспортных средств, определяя лучшие в тех или иных категориях. В этот раз его специалисты обнародовали список наиболее надежных внедорожников. Первую строчку в рейтинге заняла Toyota Hilux с наиболее широкой гаммой силовых установок. Машина представлена с двигателем на бензине и на дизеле, мощность мотора варьируется от 1550 до 299 лошадиных сил. Приобрести в РФ транспортное средство можно за 2,6 миллиона рублей.

Вторая позиция в авторитетном перечне досталась также продукту японского автопрома. Модернизированный кроссовер L200 от бренда Mitsubishi отличается мотором объемом 2,4 литра, выдающим 154 лошадиных силы. Стать обладателем такого автомобиля можно за 2,5 миллиона рублей.

Почетная бронза в хит-параде самых надежных внедорожников присуждена экспертами автопортала тоже японской Isuzu D-Max, наиболее дорогостоящей в рейтинге. При стоимости в 2,76 миллиона машина оборудована 190-сильным силовым агрегатом объемом в 3 литра. ТОП составлен на основании данных о частоте поломок машин соответствующей категории.

Источник: inforeactor.ru



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