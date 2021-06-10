«Яндекс» презентовал большое обновление поиска

Компания «Яндекс» презентовала масштабное обновления поиска. Разработчики представили более двух тысяч улучшений в работе системы.

Теперь в «Яндексе» можно искать самые ключевые моменты из видеоролика и не смотреть его целиком. Например, если пользователя интересует рецепт стейка, то ему покажут фрагмент, где отображается сама суть. Для поиска нужного отрезка сюжета система сопоставляет смысл непосредственного запроса с содержанием ролика, звуковой дорожкой и картинкой. Обнаружение фрагмента видео работает для совершенно разных инструкций. Новая опция в «Яндексе» уже доступна для пользователей смартфонов, в скором времени она появится на ПК.

Кроме того, специалисты поработали над быстрыми ответами. Они могут быть предоставлены пользователям прямо в результатах поиска без перехода на специальную страницу. К тому же быстрые ответы помогут юзеру быстрее ознакомиться с темой запроса.

В приложении появились новые опции для камеры. Она способна сразу обнаружить и распознавать новые объекты и выдавать информацию о них. В «Яндексе» поработали над отзывами о различных компаниях. Таким образом, люди могут на основе прочитанной информации быстрее принять решение.

Источник: rg.ru