Эксперты сообщили, какие упражнения повышают риск внезапной остановки сердца

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10.06.2021, 23:02, Разное
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Эксперты рассказали, что определенные упражнения повышают риски неожиданной остановки сердца. Обзор опубликовали в Circulation.
Физические упражнения имеют важное значение для здоровья сердца. У людей, имеющих тренировки 150 минут в неделю, риски ишемической болезни сердца понижались на 14%, чем у тех, кто не информировал о физической активности. При этом вероятно существует взаимосвязь между упражнениями и высокими рисками возникновения сердечных приступов. Но не стоит забывать, что систематические занятия спортом улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы и снижают риски болезней.

Но существуют данные, которые говорят о том, что экстремальный объем и интенсивность долгих физических нагрузок увеличивают риски острых приступов сердца. В Канаде обследовали спортсменов от 12 до 45 лет и обнаружили 74 случая сердечных приступов за весь период наблюдений – показатель заболеваний составил 0,76 случая на 100000 спортсменов в год, а 16 приступов произошло во время состязаний. Исследование марафонцев продемонстрировало, что после окончания конкурсов, в крови участников оставались биомаркеры, которые взаимосвязаны с повреждениями органа.

Специалисты полагают, что частые интенсивные занятия на выносливость могут закончиться сердечными болезнями и нарушением ритма. Особенно чувствительны люди, имеющие генетические факторы риска болезней сердца.

Источник: profile.ru



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