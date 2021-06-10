Порошенко о пленках Bihus.info: Использовать вопрос пленных в политической борьбе – скотство

В четвертой и заключительной части “пленок Медведчука” фигурирует Порошенко. Речь идет о беседах, касающихся обмена удерживаемыми лицами. В частности, освобождения из плена “киборга” Андрея (Рахмана) Гречанова, который вернулся в Украину в ночь на 1 декабря 2015 года.

Обмен украинского пленного должен был состояться 28 ноября, однако в этот день, согласно пленкам, Медведчук отменил обмен. Журналисты Bihus.info пришли к выводу, что обмен Гречанова тормозили, чтобы сделать красивую картинку на камеру.

“Гречанова обменяют только 30 ноября. Обменяют в режиме строгой секретности, никаких камер, в секретности даже от его семьи. Его в полночь привезут в аэропорт Борисполь, куда из Парижа вернется Порошенко. И тогда камеры появятся”, – заявил журналист Денис Бигус.

В пресс-службе партии назвали фейком слова Бигуса, в Порошенко сказал, что “использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе – абсолютное скотство”, но он “готов и к этому”.

“Возвращаясь из парижского саммита по климату, я твердо могу сказать, что никто меня не ждал, Рахмана привезли из Харькова. Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить настоящего воина, защитника Украины за отказ участвовать в спектакле, который разворачивается с одной целью – политической атаки на оппозицию и распространение теории “зради”, в которой я прожил пять лет. И которая четко координировалась из Кремля, а сейчас – я уже не знаю, как там [глава Офиса президента Андрей] Ермак переговаривается с [замглавы администрации президента РФ Дмитрием] Козаком или с [экс-советником президента РФ Владиславом] Сурковым и откуда он берет эти инструкции”, – заявил Порошенко.

Он сказал, что предложение вовлечь Медведчука в процесс обмена удерживаемыми лицами озвучили на саммите лидеров Нормандской четверки.

“Эти предложения прозвучали в том числе и от [президента РФ Владимира] Путина. И я на это согласился. Потому что я готов, я хочу повторить, хоть с “чертом лысым” говорить, для того чтобы вернуть людей домой”, – сказал Порошенко.

Экс-президент подтвердил, что до появления Медведчука в переговорном процессе было освобождено 1,5 тыс. пленных. Всего, по словам Порошенко, за первые два года его президентства в Украину вернулись почти 3,3 тыс. военнопленных.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

После этого журналисты проекта Bihus.Info опубликовали три фрагмента пленок, где фигурирует якобы Медведчук. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков “ЛНР” угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”. Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров.

Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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