 

Под Москвой школьник сходил в библиотеку и пропал

10.06.2021, 22:52, Разное
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Школьник из подмосковного Орехово-Зуево без вести пропал еще 15 апреля. Утром мальчик отправился в школу, однако в учебном заведении так и не появился, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Установлено, что он заходил в библиотеку. Мальчик собирался взять книгу Михаила Лермонтова “Герой нашего времени”, однако не смог оформить формуляр. Позже подростка замечали благодаря записям с камер наружного наблюдения, однако обнаружить его актуальное местонахождение не удалось даже спустя полтора месяца.



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