 

В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19

10.06.2021, 22:52, Разное
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Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, почему в Европе можно наблюдать повторные вспышки коронавируса. По его словам, причиной тому является недостаточное число вакцинированных.

Клюге отметил, что за шесть месяцев одну дозу прививки получили около 30% жителей Европы. Чтобы предотвратить новую волну COVID-19, следует вакцинировать не менее 80% населения.



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