Мнение: Чего США ожидают от Украины

Чего США ожидают от Украины

После того, как США продемонстрировали нежелание публично поддерживать истеричные призывы Украины о встрече на высшем уровне и членстве в НАТО, глава Госдепа США Блинкен после общих ритуальных слов о поддержке Украины, разъяснил, что для того, чтобы к текущему киевскому режиму относились серьезно в Вашингтоне, ему следует выполнить ряд задач:

«Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему – функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор; корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным; а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов. Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. Это направит мощный сигнал о том, что это не только слова на клочке бумаги, а что они чего-то стоят».

Сразу можно отметить ироничность данных требований, когда представитель администрации, глава которой замазан в коррупции на Украине, требует привлечь к ответственности людей, причастных к коррупционным действиям на Украине, при этом в самих США до сих пор идет кампания с требованием привлечь Хантера Байдена по делу «Бурисмы». Разумеется, Блинкен ничего такого не имеет в виду – с точки зрения администрации Байдена, Байден ни в чем не виноват, как и его подельник Порошенко, который также связан с этим коррупционным делом, так как помогал его покрывать, убирая по приказу Байдена генерального прокурора Шокина, который несколько лет бегал по загранице и пытался добиться какой-то юридической реакции на этот произвол.

Да и в целом, много ли крупных коррупционеров было посажено на Украине после 2019-го года? Да и до 2019-го года тоже. При этом на Украине действует подконтрольное США НАБУ, а правительство набито подконтрольными США людьми. И вот, спустя более чем 7 лет после государственного переворота, который был поддержан США, США все еще хотят увидеть, чтобы «люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекались к ответственности». Сколько еще лет или десятилетий должно пройти, чтобы «достижения евромайдана в борьбе с коррупцией» стали явью?

То же самое касается и судебной системы, которая вот уже 7 лет не может «стать независимой». А как же ее пытались сделать «независимой»? Ах да, попытками увольнять судей декретами и попытками назначать своих подконтрольных судей, которые будут делать то, что им говорят. Конечно, скажут, что вот старые судьи, они подконтрольны олигархам, и если их даже незаконно убрать, а назначить новых, подконтрольных марионеточной администрации, то вот тогда и настанет «независимость судебной системы». Правда, тут главное не упоминать о влиянии олигархов на марионеточную администрацию.

Разумеется, США прекрасно все понимают, и их, конечно, не интересует «независимость судебной системы» как таковой. Их в первую очередь интересует внешний «независимый» надзор за судебной системой, дабы, контролируя судебную систему, иметь самые широкие инструменты влияния на украинских чиновников и олигархов, которые через коррумпированную судебную систему решают свои узкокорыстные задачи, которые иногда могут противоречить видению колониальной администрации и ее хозяев в Вашингтоне. Неспособность Зеленского привести судебную систему к подобному состоянию и периодические попытки смену руководства НАБУ и обуславливает такие директивные требования Госдепа.

Если же смотреть на подобные требования в общем, то мы видим, как США фактически предлагают «незалежной» стране выполнить ряд требований, чтобы руководителя «незалежной» страны были готовы просто принять и поговорить с ним. При этом внутриукраинская болтовня про борьбу с коррупцией и олигархией США рассматривается как обычный «белый шум» и пустая болтовня, за которой ничего нет, раз приходится ставить жесткие и конкретные условия. Де-факто, одна страна требует от другой сделать «то-то и то-то, а не то…», и на Украине и в «цивилизованном сообществе» это воспринимается как должное, при этом нет никакой ответственности за предшествующие 7 лет выполнения «ценных директив» и полученных результатов.

Как США воспринимают «чистоту корпоративного управления на украинских государственных предприятиях», можно было видеть в истории с продажей «Мотор-Сич» Китаю, который банально кинули по требованию из Вашингтона, даже с полным осознанием экономического и политического ущерба, который данный «кидок», очевидно, нанес Украине. По сути, все, о чем говорит Блинкен, это различные эвфемизмы и неолиберальный речекряк, за которыми скрывается обычный директивный стиль внешнего контура управления, когда «развитие» страны осуществляется на основе решений, принимаемых в центрах принятия решений, расположенных в других странах, и осуществляется операторами процессов, которые, как правило, также находятся за рубежом.

К чему это приводит, Украина достаточно наглядно показывает, так как внешние центры принятия решений, разумеется, пекутся в первую очередь о своих интересах, хотя отдельные эльфы до сих пор верят, что где-то за рубежом есть добрые дяди, которые почему-то решили облагодетельствовать и осчастливить конкретно ваш народ, из альтруистических соображений и человеколюбия, конечно же.

На деле все сводится к установлению внешнего контроля, выкачиванию ресурсов из такой страны и использованию этой страны в своих интересах за счет интересов этой страны. Украина тут не первая и не последняя, так как подобные указания от Госдепа периодически получают и ряд других известных стран, добровольно или принудительно вставших на путь выполнения «ценных рекомендаций».

Само собой, если страна пытается выйти из режима «выполнения ценных указаний», ее руководство рискует очень быстро стать коррумпированным, антидемократическим, автократическим, тоталитарным и т.д. Но если свергнуть эту «злочинну владу» и вновь присягнуть на верность источнику «ценных указаний», то такая страна тут же записывается в «демократический лагерь». Из недавних примеров на этот счет наиболее яркие – это Боливия и Белоруссия. В одной временно получилось «демократизировать» власть, а в другой не получилось. В результате обе страны сейчас «жутко коррумпированы, авторитарны и недемократичны» на фоне «демократической» Колумбии или «демократической» Украины.

Кажущаяся произвольность критериев на деле сводится лишь к готовности страны подчиняться вашингтонскому диктату и передать часть своего суверенитета или весь суверенитет внешнему центру управления. И чем слабее страна, тем сложнее ей противостоять этому давлению – не все готовы к десятилетиям борьбы за независимость и суверенитет, как это делают та же Куба или КНДР. Ну, а если в государстве господствуют олигархические элиты, то им, конечно, проще торговать суверенитетом, нежели отстаивать его. В той же России после 1991-го года можно было прекрасно видеть торговлю суверенитетом и передачу его под контроль внешним центрам принятия решений, некоторые последствия чего мы пожинаем до сих пор.

Разумеется, в новых реалиях такие страны, как Китай, РФ или Иран, бросают вызов этой системе, заявляя о своем праве на самостоятельное решение проблем своей исторической судьбы, чем подтачивают поздневашингтонскую систему мироустройства, что и обуславливает Холодную войну, которую США ведут против них. Тем же, кто к этому не готов, остается влачить участь вассалов или просто американских рабов, как такие страны в свое время окрестил Башар Асад на примере Франции. И как ни иронично, но в конечном итоге все это вопрос действительно о свободе, но не об абстрактной «свободе», которой прикрывается американский империализм, а о свободе от его диктата и ценных указаний.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/dobrovolnoe-rabstvo/ – цинк

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