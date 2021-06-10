 

Опять толстая Боня – Личное мнение

10.06.2021, 22:36, Разное
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Не прошло и пары недель с тех пор, как Боня объявила себя «худышкой», проведя аналогию между туловом на фото слева и телом 16-летней девушки-подростка, как она снова явила миру складки на пузе.


Фото: Соцсети

Задумалась: то ли на фото слева Боня с фотошопом перебрала, а по факту она и не худела, то ли так быстро разожралась.

Подозреваю, что первое и второе — вместе.

В связи с этим — вопрос: имеет ли женщина, которая то сдувается, то раздувается, моральное право учить других женщин, как быть стройными, красивыми, ухоженными, гибкими?  

Шеи нет. Пузо есть. Даже три пуза лично я насчитала.

  Увесистый силикон уже не в состоянии отвлечь внимание общественности от жирных складок Бони. И, тем не менее, она берёт на себя ответственность втирать вам, как надо поддерживать и приумножать молодость и красоту.


Фото: Соцсети  

Меня удивляет другое: раз ушлая Бонька клепает свои онлайн-марафона один за другим, значит, их, наверное, кто-то покупает? Значит, есть спрос? Логично же?

Кто — эти люди, которые несут деньги этой немолодой, полной, неповоротливой женщине, чтобы та научила их быть молодыми, стройными и красивыми?

Есть версии?

А в заключение скажу: стройность — это образ жизни, а не резкое похудение на месяц. Колебания моего веса уже много лет не превышают одного килограмма. Объём моей талии и бёдер — точно такой же, какой был в старших классах общеобразовательной школы. Те же самые сантиметры.

В каких пределах колеблется ваш вес?

Источник: Лена Миро



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