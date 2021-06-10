Мнение: Подарок Байдену?

Стало известно, что назначенная на 16 июня встреча президентов России и США пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.

Но мне сейчас вот что интересно. Чего ради так спешно, ночью Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры и признал экстремистскими организациями региональные «штабы Навального», «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)?

Почему так торопились? За неделю до очень важной встречи Путина и Байдена? Провокацией попахивает. Похоже, что кто-то очень хочет, чтобы вместо конструктивного диалога президентов России и США на старинной вилле Ла Гранж разгорелся президентский срач. Чтобы Байден начал попрекать Путина, что тот гонбит Навального, что тот признал экстремистами все, что связано с Навальным. Путин, поянтное дело, будет говорить, что это не он, что это суды. На что Байден скажет, что у всех судей России в карманах удостоверения, подписанные президентом России.

В общем, дело идет к тому, что разговор у Путина с Байденом не получится. Но кому-то такой сценарий развития событий, похоже, очень по душе. И этот кто-то, думаю, умеет убеждать суд…

Или я ошибаюсь? И суд самостоятельно принял решение удовлетворить прокуратуру, совершенно не думая о том, что до встречи Путина с Байденом осталось всего семь дней?

Картинка отсюда

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