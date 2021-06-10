Мнение: О форменной ошибке Украины

Старшие товарищи из УЕФА довольно предсказуемо поправили дизайнеров Украинской ассоциации футбола, разместивших на спортивной форме к Евро-2020 парочку совершенно политических моментов. И это, в общем, правильно – спорт, уже давно ставший частью политики в странах третьего мира, должен оставаться вне политики хотя бы номинально.

Однако же, ошибка Украины в другом.

Итак, УЕФА не увидел нарушений в нанесении на спортивную футболку лозунга «Слава Украине». Однако второй, «Героям слава», украинцы должны будут убрать с формы, потому что, по мнению представителей организации, в сочетании с первым он несёт политический смысл. А вот троллинг с картой на футболках такого смысла не несёт. Привычная политика лицемерия и двойных стандартов торжествует, как это уже давно заведено в Европе.

Теперь о реальной ошибке. Вот на этом фото её видно наглядно.

Раз уж в УЕФА так любят сочетания, посмотрим на них и мы. Смысл картинок в такой конфигурации в том, что #Украина де-факто проводит параллели между Северным Кипром, отторгнутым от Республики Кипр при поддержке Турции, и Крымом. Типа, и то, и то неотделимые части своих стран.

Пикантность ситуации в том, что Анкара не раз признавала Крым украинским. А вот Киев не идёт навстречу туркам в вопросе признания Северного Кипра, что для турецких властей остаётся чувствительным вопросом. Эта деталь омрачает отношения ситуативных союзников, но говорить о ней особо не принято – подобно тому, как в доме висельника не рассуждают о верёвках.

А теперь вот Украина внятно напомнила о разногласиях. И пусть эта форма – всего лишь к товарищескому матчу накануне ЧЕ, а на Евро-2020 она будет немного другой, намёк сделан. И Анкарой, несомненно, замечен, расшифрован и принят к сведению.

Остаётся вопрос: а зачем так надо было поступать?

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