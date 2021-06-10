Кого не пожелают

Новый закон: за участие в конференциях и семинарах за рубежом можете получить до шести лет лишения свободы.

Введение новых запретов для россиян участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций (НПО), в том числе за пределами страны, продолжает (или завершает) логику, провозглашенную еще в 2012 году «законом Димы Яковлева» («О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод жителей РФ» от 28.12.2012 N 272-ФЗ) и неустанно совершенствуемым законодательством «об иностранных агентах».

Логика эта так же неумолима, как превращение однажды возбужденного дела в обвинительный приговор. В 2015 году в КоАП и УК РФ соответственно появились статьи 20.33 «участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной» (штраф до 15 тыс. руб. для граждан) и 284.1 — то же самое, но «совершенное лицом которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние» (вплоть до лишения свободы на срок от двух до шести лет). Однако до сих пор эти санкции применялись лишь за участие в деятельности нежелательных организаций «на территории РФ».

Новость состоит в том, что внесение изменений пока только в «закон Димы Яковлева» подразумевает распространение ответственности — через поправки в КоАП и УК — и на тех, кто отважится участвовать в конференциях и семинарах, проводимых за рубежом. Окажется ли организация, которая устраивает такое мероприятие, «нежелательной» или получившей финансирование от «нежелательной» (по новой редакции этого достаточно), понять не всегда легко, но если вдруг окажется, то в РФ вас уже с нетерпением ждут в суде.

Закон, только что принятый Думой в третьем чтении, устанавливает также «контроль за переводами в РФ из ряда стран и любыми операциями НКО по получению или расходованию средств» — при этом список «ряда стран» будет сообщаться кем надо только проводящим платежи банкам. Но не тем, кто теоретически такие средства может получить.

Фото: РИА Новости

Лучшее, что удавалось сделать человечеству, было сделано не за деньги и не ради денег, но и без них тоже ничего нельзя сделать и в особенности организовать.

Вскоре после принятия «закона об иностранных агентах» я встречался с одним олигархом, чтобы попросить о поддержке проекта «Клуб присяжных». В клубе нам удалось собрать более 50 бывших присяжных из 20 регионов страны, их опыт позволял сделать важные выводы, в частности, о роли этого института в повышении гражданского сознания и о том, в какой логике присяжные принимают решения, — судьи, тогда охотно приезжавшие на наши конференции, слушали их выступления внимательно.

Знакомый олигарх меня внимательно выслушал, задал умные вопросы, а потом вынес присяжным собственный вердикт: «Ваш проект нужен всем, поэтому денег на него вам никто не даст». Ранее проект был полностью профинансирован посольством США, никто не ставил нам никаких условий и ни разу не спросил, кому это нужно.

И так понятно: российской судебной системе и гражданскому обществу. После 2012 года проект пришлось закрыть: здесь на это денег нет.

Фото: ЕРА

Под угрозами параноидального законодательства «об иностранных агентах» таких программ было прекращено тысячи, они касались здравоохранения, просвещения, выборов и местного самоуправления, судебной системы. В фонде президентских грантов не то чтобы совсем нет денег, но расходуются они в основном на невнятные мероприятия по «повышению патриотизма». Проблемы наблюдения за выборами до сегодняшнего дня можно было спокойно обсуждать в Праге или Вильнюсе — туда рука нашего «госдепа» пока не дотягивается, но на границе вас уже ждут.

Все совершенно логично, вопрос лишь один, и он не юридический, а политический, связанный с представительством в Государственной думе: кто и на каком основании определяет, что для РФ (для каждого из нас) желательно или «нежелательно»?

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

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