Не подходи: зачем завязывают желтый бант на поводке некоторых собак

Владельцы собак часто находятся в ситуации, когда приходится буквально просить хозяев других питомцев отозвать их животное от своего на прогулке. И это серьезный повод для недовольства. В Швеции придумали использовать желтый бант на ошейнике, чтобы хозяева могли подавать сигнал окружающим держаться подальше от их собаки.

Остерегайтесь собак с желтым бантом!

Желтый бантик на ошейнике предназначен для других владельцев собак. Он сигнализирует: пожалуйста, не подходите ближе.

Каждый день во время выгула домашнего питомца многие владельцы собак встречаются с другими хозяевами и их четвероногими друзьями. На первый взгляд историю каждой собаки узнать напрямую нереально. Теперь этот вопрос решен благодаря желтому банту на ошейнике и поводке домашнего животного.

Расшифровка желтого сигнала

Идея использования желтого банта родилась в Швеции. Этот элемент на шее собаки предназначен для прямого сигнала другим владельцам питомцев, с помощью которого сообщается следующее: «Пожалуйста, держитесь на расстоянии!»

Собаки обычно любят встречаться со своими сородичами во время прогулки, обнюхивать их и играть вместе. Но иногда лучше избегать таких встреч. Желтая лента должна быть прямым знаком, который не требует дополнительных объяснений.

Прекрасная подсказка

Причины создания такого атрибута довольно разные. Например, у суки может быть течка или собака в настоящее время дрессируется при помощи поводка и должна научиться не бросаться на всех остальных собак.

Но также с помощью желтой ленты можно сообщить о болезнях или возможном страхе встречи питомца с другими собаками.

Поэтому теперь владельцы собак должны внимательно присматриваться к другим животным, чтобы уважать их желания, насколько это возможно.

Такой сигнал очень практичен, потому что его видно издалека, не надо ничего объяснять. Было бы здорово перенять эти опознавательные знаки, чтобы облегчить возможные во время прогулки стрессы.