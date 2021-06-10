Ученые рассказали о вызываемых недосыпанием опасных болезнях

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого рассказали о вреде, который наносится организму человека из-за недосыпания. По словам исследователей, осознанная депривация сна способна вызвать не только психические расстройства, но и целый спектр опасных физиологических заболеваний.

Медики напомнили, что в среднем человеческий организм ежедневно требует отдыха в виде сна на протяжении от семи до девяти часов. Нарушение же такого режима чревато появлением усталости и потери концентрации уже с самого начала такой тенденции. Примечательно, что недосыпание оказывает очень большой негативный эффект на геном человека. В частности, в ходе одного из экспериментов британские исследователи изучили последствия, которые возникли у членов группы из 26 добровольцев после того, как они спали максимум по шесть часов ежесуточно в течение одной недели. Специалистами было обнаружено, что в общей сложности недостаточная продолжительность сна оказала влияние на 711 генов, а это не менее 3% от общего количества составляющих генетического материала жителя планеты. При этом особый вред был нанесен генам, ответственным за воспалительные процессы, иммунные и стрессовые реакции. Упомянули исследователи и о повышении из-за недостатка сна рисков появления некоторых воспалительных заболеваний, к числу которых относятся астма, остеоартрит и рассеянный склероз. Впрочем, как добавили специалисты, данные результаты были получены в ходе исследования американских ученых, проведенного исключительно на мышах, в 2018 году.

Очень серьезный урон искусственная депривация сна наносит иммунной системе за счет снижения стимулирования производства интерлейкина-2 и естественных клеток киллеров. Отсутствие достаточного количества данных компонентов может спровоцировать опасность появления гриппа и простудных заболеваний, а также проблем с онкологией.

Сон характерен еще и тем, что во время него происходит расщепление важных для организма веществ. Так, ночной отдых обеспечивает освобождение мозга от бета-амилоида. Данный белок является одним из ключевых, провоцирующих появление болезни Альцгеймера. Недосыпание способно повысить риск развития этого когнитивного заболевания. Материалы исследования были опубликованы в Focus Online.

Источник: ufatime.ru