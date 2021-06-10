 

Певица Ханна похвасталась грандиозным подарком на годовщину: “Нашла под подушкой ЭТО!”

10.06.2021, 22:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Анна Иванова, выступающая под творческим псевдонимом Ханна, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала подписчикам эксклюзивный подарок, презентованный её супругом в честь годовщины свадьбы. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от подписчиков.
Исполнительница вышла замуж за продюсера Павла Курьянова (Пашу) шесть лет назад, и в честь годовщины муж решил преподнести своей красавице-жене весьма дорогой презент в виде кольца с огромным бриллиантом. Подарок так растрогал Ханну, что она не смогла сдержать слез радости, что и видно на фото. К слову, красотка посчитала опубликованное изображение самым “спонтанным” и “кривым” из всех размещенных ей в микроблоге, однако, по её словам, не смогла не поделиться своим позитивом с фолловерами. “Такого утра у меня еще никогда не было… Сегодня наша 6 годовщина свадьбы! Перед вылетом, просыпаясь, нашла под подушкой ЭТО! Спустя 6 лет, Пашу снова сделал мне предложение, и я, конечно, ответила ДА!! Я люблю тебя, мой родной!!! С каждым годом все сильнее и сильнее!!!” – такой мегаэмоциональной тирадой сопроводила певица фотоснимок.

Изображение взято с: [email protected]_hanna
Радостные чувства хозяйки аккаунта невольно передались и её подписчикам, которые наперебой принялись поздравлять её с праздничной датой. Также поклонники не поскупились на самые благожелательные комплименты в адрес любимицы, а одна из посетительниц микроблога даже призналась, что считает Ханну и её мужа самой красивой и искренней парой отечественного шоу-бизнеса. За полсуток публикация набрала более 170 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / Проблема Асмус — не грудь! – Личное мнение

03.06 / Обновлённые данные по вакцинации от коронавируса в странах мира

30.03 / Обвиненного в сексуальном насилии Арми Хаммера лишили роли в фильме «Шпион на миллиард долларов»

03.07 / Мнение: Коронавирус – болезнь “сливок” общества?

21.12 / Дочерняя компания “Роскосмоса” займется добычей лития в Боливии

22.03 / Россиян предупредили о вспышке туберкулеза после пандемии коронавируса

22.11 / Мнение: Утверждение

03.09 / Мнение: Принцессы-драконы

03.06 / Эксперт Косарев назвал характеристики опасных для человека смартфонов

20.08 / Мнение: Тихановская и Бернар Анри Леви

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика