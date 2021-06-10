Певица Ханна похвасталась грандиозным подарком на годовщину: “Нашла под подушкой ЭТО!”

Популярная певица Анна Иванова, выступающая под творческим псевдонимом Ханна, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала подписчикам эксклюзивный подарок, презентованный её супругом в честь годовщины свадьбы. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от подписчиков.

Исполнительница вышла замуж за продюсера Павла Курьянова (Пашу) шесть лет назад, и в честь годовщины муж решил преподнести своей красавице-жене весьма дорогой презент в виде кольца с огромным бриллиантом. Подарок так растрогал Ханну, что она не смогла сдержать слез радости, что и видно на фото. К слову, красотка посчитала опубликованное изображение самым “спонтанным” и “кривым” из всех размещенных ей в микроблоге, однако, по её словам, не смогла не поделиться своим позитивом с фолловерами. “Такого утра у меня еще никогда не было… Сегодня наша 6 годовщина свадьбы! Перед вылетом, просыпаясь, нашла под подушкой ЭТО! Спустя 6 лет, Пашу снова сделал мне предложение, и я, конечно, ответила ДА!! Я люблю тебя, мой родной!!! С каждым годом все сильнее и сильнее!!!” – такой мегаэмоциональной тирадой сопроводила певица фотоснимок.



Изображение взято с: [email protected]_hanna

Радостные чувства хозяйки аккаунта невольно передались и её подписчикам, которые наперебой принялись поздравлять её с праздничной датой. Также поклонники не поскупились на самые благожелательные комплименты в адрес любимицы, а одна из посетительниц микроблога даже призналась, что считает Ханну и её мужа самой красивой и искренней парой отечественного шоу-бизнеса. За полсуток публикация набрала более 170 тысяч “лайков”.