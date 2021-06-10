Александра Ребенок рассказала о своем отношении к корректировкам внешности: “Это – твоя “валюта””

Популярная актриса Александра Ребенок недавно дала видеоинтервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась многими подробностями своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость остановилась на вопросе метаморфоз внешности посредством корректировок фото и пластических операций.

Как призналась артистка, она принципиально никогда не планировала никаких хирургических манипуляций для своей внешности. Также она не поддерживает тенденцию к корректировке своего лица с помощью различных фильтров, поскольку считает такие решения вмешательством в индивидуальность и самобытность женщины. “Это точно не мой случай… Вот эта непохожесть и индивидуальность – это и есть твоя “валюта””, – артистично выразилась Александра Ребенок. Впрочем, она упомянула, что не имеет существенных возражений против периодического использования адекватных косметических процедур или макияжа.

К слову, звезда сериалов “Обитель” и “Угрюм-река” рассказала, что стремление к индивидуальности было присуще ей еще со школьной скамьи. Так, проходя обучение в художественной школе, она имела довольно оригинальное хобби – рисуя набросок некоего “идеального” лица, будущая артистка сразу же старалась придать ему эффект асимметрии, поскольку в таком случае портрет становился похожим на “индивидуального” человека.

Источник: www.vokrug.tv