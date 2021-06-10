 

Сотрудники посольства США в Киеве сфотографировались в новой форме сборной Украины на фоне скандала с УЕФА

10.06.2021, 22:04, Новости дня
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“С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!” – сказано в твите.

На странице посольства разместили два фото: совместное фото сотрудников диппредставительства и фото временной поверенной по делам США в Украине Кристины Квин. Она сфотографировалась в голубой футболке с желтым мячом в руке.

Can’t wait for kickoff on Sunday – don’t know who will win, but the Ukrainian team will look great! pic.twitter.com/QZTjNQwmMB

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 10, 2021

Фотографии также были размещены в Facebook посольства. В комментариях читатели страницы благодарят дипломатов.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159067272191936

“Так круто, фантастика”, – написала журналистка Мирослава Гонгадзе.

Контекст:

Новую форму сборной Украины продемонстрировал 6 июня в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

Сегодня, 10 июня, стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”, которая находится на внутренней стороне экипировки. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”.

Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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