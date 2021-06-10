РФ ограничила беспрепятственное перемещение дипломатов США на большей части своей территории

“Принять предложение МИДа (Министерства иностранных дел. – “ГОРДОН”) России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством РФ и правительством США в отношении “открытой суши”, – говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Меморандум между США и Россией “О понимании в отношении открытой суши” был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 году.

Он снимал с дипломатов ограничение на передвижения – они могли беспрепятственно посещать большую часть территории страны. Это распространялось только на зоны, для въезда в которые не требовалось специальное разрешение.

Контекст:

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью главы Белого дома Джо Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал российского президента Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Байден предложил Путину встретится на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций. В МИД РФ, комментируя санкции США, заявляли 16 апреля, что Москва помимо прочих мер денонсирует двусторонний меморандум “О понимании в отношении “открытой суши”.

Кроме этого, 14 мая Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.

В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

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