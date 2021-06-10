Украинцы устроили флешмоб в Facebook – на страницах МИД России и УЕФА уже тысячи комментариев со словами “Слава Украине! Героям слава!”
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На флешмобобратил внимание и выступил призывом поддержать его нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. Он призвал оставлять такие комментарии на странице МИД РФ.
“Покажем им, что за нами правда!” – написал он в Facebook.
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4191066054265933
На странице МИД РФ сотни таких комментариев. В частности, под трансляцией брифинга спикера ведомства Марии Захаровой почти 700 комментариев, многие – с фразами “Слава Украине! Героям слава!”, под другими постами тоже оставляют такие сообщения.
Скриншот: Russian Foreign Ministry – МИД России / Facebook
Скриншот: Russian Foreign Ministry – МИД России / Facebook
На странице УЕФА уже тысячи комментариев: более 2 тыс. – под анонсом старта Евро–2020, более 5 тыс. – под постом о финальных приготовлениях перед чемпионатом. Оставляют такие сообщения и на странице “Евро-2020”.
Скриншот: UEFA / Facebook
Также тысячи подобных комментариев оставили пользователи на странице Российского футбольного союза.
Скриншот: Российский Футбольный Союз / Facebook
Контекст:
Новую форму сборной Украины продемонстрировал 6 июня в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.
Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.
После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.
Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.
Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.
В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.
Сегодня, 10 июня, стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”, которая находится на внутренней стороне экипировки. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.
Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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