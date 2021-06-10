Украинцы устроили флешмоб в Facebook – на страницах МИД России и УЕФА уже тысячи комментариев со словами “Слава Украине! Героям слава!”

На флешмобобратил внимание и выступил призывом поддержать его нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. Он призвал оставлять такие комментарии на странице МИД РФ.

“Покажем им, что за нами правда!” – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4191066054265933

На странице МИД РФ сотни таких комментариев. В частности, под трансляцией брифинга спикера ведомства Марии Захаровой почти 700 комментариев, многие – с фразами “Слава Украине! Героям слава!”, под другими постами тоже оставляют такие сообщения.

Скриншот: Russian Foreign Ministry – МИД России / Facebook

Скриншот: Russian Foreign Ministry – МИД России / Facebook

На странице УЕФА уже тысячи комментариев: более 2 тыс. – под анонсом старта Евро–2020, более 5 тыс. – под постом о финальных приготовлениях перед чемпионатом. Оставляют такие сообщения и на странице “Евро-2020”.

Скриншот: UEFA / Facebook

Также тысячи подобных комментариев оставили пользователи на странице Российского футбольного союза.

Скриншот: Российский Футбольный Союз / Facebook

Контекст:

Новую форму сборной Украины продемонстрировал 6 июня в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

Сегодня, 10 июня, стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”, которая находится на внутренней стороне экипировки. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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