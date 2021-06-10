 

Байден заявил, что США передадут бедным странам 500 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech

10.06.2021, 22:04, Новости дня
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“Эти вакцины спасут миллионы жизней во всем мире и будут производиться за счет мощи американского производства”, – подчеркнул Байден.

Today, I’m announcing that the United States will donate half a billion new Pfizer vaccines to 92 low- and lower middle-income countries.

These Pfizer vaccines will save millions of lives around the world, and be produced through the power of American manufacturing.

— President Biden (@POTUS) June 10, 2021

О намерении США выделить бедным странам 500 млн доз вакцин 9 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника. По данным собеседников, администрация Байдена планирует передать 200 млн доз в 2021 году и еще 300 млн доз в первой половине 2022 года в 92 страны с низкими доходами и страны Африканского союза. Пожертвования будут проходить через глобальный механизм COVAX.

Контекст:

17 мая Байден заявлял, что к концу июня 2021 года Соединенные Штаты отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 1 июня, что власти США сообщат о распределении вакцины “где-то в течение следующей недели или двух недель”.

Как пишет CNN, Байден заявлял, что США предоставят другим странам 60 млн доз вакцины от AstraZeneca, а также препараты фирм Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

3 июня Белый дом сообщил о планах на распределение первых 25 млн доз вакцины против коронавируса из около 80 млн доз, которые страна намерена передать другим государствам. Среди получателей будет и Украина, но точное количество доз, которые получит страна, пока неизвестно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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