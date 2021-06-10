Переговоры обвиняемых и маршрут “Бука”. Прошел четвертый день слушаний по делу MH17

Сегодня суд продолжил рассматривать вопрос, который начал 9 июня: участвовали ли подозреваемые в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.

Суд в ходе слушаний дал краткую характеристику подозреваемых – Игоря Гиркина, Леонида Харченко, Олега Пулатова и Сергея Дубинского.

Затем была рассмотрена конфликтная ситуация на востоке Украины во время крушения самолета MH17.

“Были ожесточенные бои, и сепаратисты несли все большие потери в результате украинских воздушных бомбардировок. Против этих атак высоколетающей авиации сепаратисты не имели в своем распоряжении систем вооружения с дальностью более 3500 метров”, – говорится в сообщении.

В суде представили файл с телефонным разговором. Из аудио следует, что “сепаратисты сильно страдают от бомбардировок их позиций в Амвросиевке, Степановке, Мариновке, Дмитровке и Таранах и вокруг них, а также вокруг холмов Саур-Могила, и что есть только одна надежда: Россия”, сообщила пресс-служба.

Кроме этого, обсуждался вопрос следования “Бука” до и после 17 июля 2014 года. Международная расследовательская группа представила карту с маршрутом движения “Бука” до Донецка, а также вторую часть – от Донецка через Макеевку до Снежного и далее до Первомайского.

“На основании прослушанных телефонных разговоров, данных с вышек сотовой связи, заявлений свидетелей и информации в социальных сетях и видеоматериалов группа JIT предполагает, что после крушения самолета MH17 “Бук” был перемещен в Снежное, а оттуда – в конечном итоге – в Россию. Суд назвал несколько телефонных разговоров по этому поводу, якобы имевших место между подозреваемыми, и воспроизвел их во время заседания”, – говорится в сообщении.

Суд отметил, что все подозреваемые отрицают причастность к крушению самолета MH17, использование сепаратистами ракетного комплекса “Бук” и его присутствие в зоне конфликта на востоке Украины.

Следующее заседание состоится 17 июня, проинформировали в пресс-службе.

“В сентябре было отведено время для выступления ближайших родственников. Прокуратура, возможно, озвучит обвинительное заключение в ноябре, после чего защита выступит в следующем блоке заседаний”, – говорится в сообщении.

Контекст:

7 июня суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу, судьи в последние дни изучают материалы следствия. 8 июня в суде рассказали, как по обломкам пришли к выводу, что самолет сбили именно из “Бука”, и отметили, что некоторые обломки ракеты были найдены в телах погибших. Идентифицированы тела 296 жертв – останки двух погибших так и не нашли, но по вещам, билетам и данным с их телефонов известно, что они были в самолете.

Также 8 июня в суде начали, а 9 июня продолжили обсуждать вопрос, откуда именно была выпущена ракета.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

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