 

Проценко заявил о сложностях лечения COVID-19 из-за новой мутации

10.06.2021, 21:50, Новости дня
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Коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, и это заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал»,– передает его слова РИА «Новости».

По словам Проценко, вирус стал тяжелее, и разорвать этот порочный круг без вакцинации невозможно. «[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии», – отметил медик.

Сейчас в больнице в Коммунарке свободны около 20% коечного фонда, передает ТАСС.

«Во всяком случае пока тот уровень популяционного иммунитета, который есть в Москве, требует носить маски… Он глубоко меньше 50 процентов. Говорят о том, что 60+ процентов – это то, когда мы можем начать понятием оперировать», – добавил Проценко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в РФ выявлено более тысячи случаев коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом.



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