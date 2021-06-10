В Новосибирске возбудили дело против сбившего ребенка самокатчика

В Новосибирске следователи разыскивают мужчину, который сбил ребенка электросамокатом, против него возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

«Установлено, что 9 июня 2021 года на территории парка культуры и отдыха «Центральный» города Новосибирска мужчина, данные о личности которого устанавливаются, управляя электросамокатом, на высокой скорости совершил наезд на ребенка, который гулял в парке с родителями, причинив по неосторожности последнему телесные повреждения в виде открытого неосложненного перелома большеберцовой кости со смещением, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью человека», – сообщили в пресс-службе СК, информирует NGS.ru.

Отмечается, что после наезда на ребенка мужчина скрылся с места происшествия, родители доставили мальчика в больницу, где ему провели операцию.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Личность подозреваемого устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка на электросамокате сбила мальчика на велосипеде, девушка с места происшествия скрылась.