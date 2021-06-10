На нехватку денег пожаловалась почти половина населения Украины

Почти 50% жителей Украины сообщили, что им не хватает денег на еду, одежду или что могут позволить себе тратить деньги только на самое необходимое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В частности, 7,5% опрошенных сообщили, что им «не хватает денег даже на еду», у 14,6% есть «деньги на ежедневные расходы, но купить одежду уже трудно», а 23,3% «хватает денег только на самые необходимые вещи», передает РИА «Новости».

При этом 33,1% жителей сказали, что им «хватает денег», но приобрести «дорогие вещи, такие как, например, холодильник, телевизор или стиральную машину» они могут только в том случае, если будут «откладывать, брать в долг или получать кредит». 15,1% респондентов могут сделать «дорогие покупки без особых сложностей, но покупка автомобиля все еще вызовет трудности». 2,6% могут без особых сложностей приобрести машину, но не жилье. 1,5% украинцев заявили, что могут купить «все, что захочется». 2,2% затруднились с ответом.

Опрос в форме телефонного интервью проводился с 16 по 22 апреля во всех областях Украины, подконтрольных Киеву. Опрошены 2003 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним, осенью сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности, уровень оплаты труда на Украине не позволяет каждому третьему работающему гражданину прожить на одну зарплату, а каждый второй трудоспособный вынужден работать на условиях вторичной занятости.