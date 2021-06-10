Мнение: Коротко о разном. 10.06.2021

Коротко о разном.

1. УЕФА запретила Украине выступать в футболках с надписью "Героям слава" и обязала убрать подобные надписи с футболок как "политические" и "милитаристские". Яиц на то, чтобы назвать эти кричалки коллаборационистскими понятное дело не хватило. Тем не менее, очередная зрада приключилась. Клоун Зеленский на это заявил, что Украина особенная и умеет шокировать. Это шокирование из области голого мужика в пальто, который ходит по улицам и показывает прохожим свое хозйство с криком "Во, смотрите!"



С этим умением Украины после 2014 года никто особо и не спорит.

2. Блогеру Хованскому официально предъявили обвинение в оправдании терроризме по статье 205, часть 2. По ней ему может грозить от 5 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие будет настаивать на заключении под стражу. ЛДПР продолжает усиленно от него открещиваться, мол давно к нему никакого отношения не имеет, но вопросы все равно остаются. Поучительная история о том, как попытка хайпануть на "молодежных блогерах" приводит к попытам оправдаться за общение с "молодежными блогерами".

3. В китайской русистике образ России формируют на основе Солженицына, Аксенова, Улицкой, Яхиной, Быкова и т.п. Какой образ России формируется у китайских русистов с такими авторами не трудно представить Подробнее про этот стыд вот тут https://sinologist.livejournal.com/530548.html Впрочем, учитывая, что у нас у самих такое в стране продвигается, в том числе и на государственном уровне, потом не стоит удивляться особенностям восприятия страны за рубежом.

4. О содержании спектакля "Чудесный грузин" можно уверенно сказать, что авторы решили жирно набросить дерьмеца на молодого Сталина и хайпануть на шумихе в прессе. Отсюда и Бузова, и прочий шлакоблок. Впрочем, над нынешним МХАТом нынче только ленивый не смеется. Подробнее с соком мозга творца можно ознакомиться вот тут https://profile.ru/culture/renata-sotiriadi-my-sami-pozvolyaem-tiranam-manipulirovat-nami-875790/ Кстати, о текущем худ.руководителе МХАТа https://pbs.twimg.com/media/E3giPaEXEAAKEUb?format=jpg&

5. Пивоваров (не тот, которого задержали за связи с Ходорковским и не тот, кто причастен к пожару в библиотеке) вызвал на дебаты Евгения Баженова после обзора фильма "Зоя", так как Баженов его в этом обзоре смачно там его макнул, поймав пару раз на очевидном вранье, после которого даже такие рукопожатные персонажи как Адагамов начали посмеиваться над "оппозиционером" и "честным журналистом" Пивоваровым. Под вопрос была поставлена рукопожатность Пивоварова, хотя любому беспристрастному человеку отсмотревшему указанные фрагменты все насчет Пивоварову должно быть понятно (хотя все и без них было понятно). Нужно ли Баженову дебатировать с Пивоваровым? Особого смысла в этом примерно столько же, как в дуэли, на которую в свое время Залдостанов вызывал Чалого. Кстати, обзор на фильм "Зоя" посмотрело в несколько раз больше людей, чем сам фильм "Зоя". Евгению можно пожелать не размениваться на Пивоваровых и пилить новый обзор. Евгений решил так и поступить https://vk.com/feed?w=wall-25557243_4485227

—