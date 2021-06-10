В Евросоюзе полностью вакцинировали 100 млн граждан

Первую дозу получили 50% взрослых.

Государства Евросоюза полностью вакцинировали от коронавируса примерно 100 млн своих граждан. Об этом пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Население Евросоюза оценивается примерно в 450 млн жителей.

Она сообщила, что около 50% взрослых европейцев получили хотя бы одну дозу вакцины. По ее словам, в ЕС с начала года произвели 700 млн доз препарата от коронавируса, из них 350 млн доз экспортировали в 90 стран.

В Евросоюзе используются вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca. Кроме того, власти ЕС ждут разработки препаратов CureVac и Sanofi-GSK, а местный регулятор проводит проверку российской вакцины «Спутник V».

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Фон дер Ляйен также заявляла, что с июля в ЕС будут действовать так называемые зеленые паспорта вакцинации. Они дают свободу передвижения тем, кто привился одобренными в странах содружества вакцинами.

По данным проекта Our World In Data, сейчас по количеству граждан, которые полностью вакцинировались, лидирует Израиль (59,4%), за ним идут Бахрейн (49,7%) и США (42,1%). Четвертое и пятое место по этому показателю занимают Германия (23,7%) и Италия (22,3%).

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