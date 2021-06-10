Мнение: На жизнь поэта

Удивительная сенсация – Беллингкет выяснил, что Дмитрия Быкова все-таки тоже отравили! Те же люди из ГБ летали за Быковым в его разъездах по стране с выступлениями, летали ГОД теми же самолетами, буквально теми же рейсами. Те же, которые потом отравили и Навального. Круто.

Главное, я ведь помню, какой переполох вызвало внезапное отравление Быкова “непонятно чем” – я подробно освещал это в своем ЖЖ. Помню, как завистливо писали блогеры – вот, о Быкове побеспокоилась сама министр здравоохранения РФ, за Быковым, чтобы перевезти его на лечение в Москву, выслали целый самолет, за нами-то, небось, не вышлют, ай-яй-яй… Словом, как теперь уже ретроспективно видно, то была такая ситуация “Навальный-лайт”, с такой же дикой реакцией самых отмороженных “сторонников стабильности”. Некоторые даже обвиняли Быкова в том, что он “нарочно впал в кому”, типа чтобы их обидеть и поколебать их “веру в идеалы” (путинские, понятно, идеалы).

Сейчас версию Беллингкет станут усиленно “опровергать” – мол, никакое это не отравление, “хотели бы убить – убили бы”. Но и возражение тут уже стандартное. Во-первых, эти гады, похоже сознательно “тренировались” – просто на живых людях, на оппозиционерах, “которых не жалко”. С Никитой Исаевым все прошло “удачно” – потому что травили в поезде, он себя почувствовал плохо на перегоне, где и больниц никаких не было; Быкова и Навального траванули в самолетах – те успели сесть в облцентрах, где больницы есть.

Во-вторых – в некотором смысле отравителей подводит чрезвычайно большая летальность применяемого ими яда: там ведь счет идет буквально на миллиграммы, “на глазок” смертельную дозу не отмеришь. Всыплешь сверхдозу – будет видно на элементарных анализах; всыплешь меньше на миллиграмм-другой – окажется доза нелетальная. Не угадаешь!

Третье -станут указывать, тоже в качестве “опровержения” – “как же это Путин его травил, если вон, за Быковым аж целый самолет прислали санитарной авиации!” Но и это лишь показывает, что ОПГ, стоящая во главе страны, неоднородна. Как раз одна, “гуманитарная” часть правительства, ужаснувшись такой атаке на безобиднейшего Быкова, бросилась его спасать… по сути, от циничного удара, нанесенного другой, скрытой и куда более мощной частью того же правительства. Собственно, и в кейсе с отравлением Навального мы можем проследить такую же раздвоенность. Одни самоотверженно спасают, другие – хладнокровно убивают, причем те и другие формально госслужащие.

И это не говоря о том, что по факту Быкова вывозили на самолете, присланном и оплаченном (!) “Новой газетой”, то есть ЧАСТНИКОМ (опять аналогия с Навальным). А самолет, обещанный из Минздрава, так и остался обещанием (во всяком случае, он никуда не вылетал). То есть “гуманитарная часть” правительства, если она вообще существует – может в основном лишь сотрясать воздух и сокрушаться. А вот коллективный “петров-боширов”, хоть и тоже не ума-палата, но – постоянно в действии, “творит-выдумывает-пробует”.

Словом, скоты в квадрате. Это ж надо – на БЫКОВА подняли руку! Не на политика – на поэта и писателя! Никакие покушения, конечно, оправдать нельзя – но покушения типа исаевского или навальновского хоть как-то объяснимы. А вот убийство просто писателей – это уже террор в духе каких-то “черных бригад” или тонтон-макутов, то есть уже просто “убивай всё, что движется, у нас беспредел”. Еще немного, и название “Северная Африка” для России приобретет совсем уж зловещий оттенок смысла.

А тут еще и мир вокруг сходит с ума со своей бесконечной “эпидемией ковида” плюс “зеленые” безумия вроде “а давайте все на самокатах, а все производства закроем к бесу”. Ковид, самокат и новичок – три символа нового апокалипсиса. Бедный Дима…

Они на глазах теряют человеческий облик.