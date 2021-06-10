Ученые придумали необычный способ сохранения работоспособности на срок более суток

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого проверили прибор, применяемый ранее в терапии мигрени, для стимуляции работоспособности людей, лишенных достаточного количества сна. Результаты показали успешное функционирование методики на срок более суток.

Отправной точкой эксперимента ученых, представляющих Исследовательскую лабораторию ВВС США, стал тот факт, что представители ряда профессий, связанных с необходимостью длительного ненормированного рабочего дня, периодически испытывают проблемы с обеспечением сна в достаточном количестве. К таким категориям, например, относятся медики, водители и летчики, снижение внимания и замедление реакции из-за депривации сна которых могут быть сопряжены с большими рисками как для них самих, так и для большого количества людей, так или иначе связанных с результатами труда вышеуказанных профессий. Традиционно недостаток отдыха компенсируется посредством употребления кофеина или профильных медицинских препаратов, однако подобные методы решения проблемы сопряжены с привыканием и как следствие – последующими проблемами для здоровья. В поисках альтернативных методов решения ситуации специалисты прибегли к применению методики неинвазивной электрической нейромодуляции, одним из рычагов которой является разработанный ранее прибор, предназначенный для лечения мигрени и головных болей, и одобренный ранее медицинскими структурами. Данное устройство воздействует на организм путем подачи электротока через кожу и, стимулируя блуждающий нерв, снижает утомляемость. Такое свойство аппарата, к слову, уже было подтверждено прежними исследованиями, а кроме того, его применение позволяет улучшить память и обучаемость.

К эксперименту были привлечены 40 военных летчиков-добровольцев, которым в ходе научной работы пришлось не спать 34 часа. Сперва девять раз через определенные интервалы времени специалисты проверяли способность участников к сохранению бдительности и выполнению сразу нескольких заданий. По истечению первых полусуток после начала эксперимента, половине исследуемых была дана возможность использовать электростимулятор, остальные же получили к применению плацебо-прибор, лишь имитирующий сигналы. В итоге выяснилось, что летчики, получающие стимуляцию блуждающего нерва, лучше выполняли задания на фокусировку и демонстрировали высокий уровень универсальности, а кроме того – участники рассказали о меньшем уровне утомляемости и большей энергичности. Как информировали ученые, эффективность метода достигла пиковой через полсуток после начала использования прибора, а в общей сложности поддержание бдительности было реализовано на протяжении 19 часов.

Резюмируя, эксперты предположили, что использование стимуляции блуждающего нерва портативным устройством может стать простым и безопасным способом снижения негативных последствий недосыпания с меньшим уровнем побочных эффектов по сравнению с кофеином или фармакологическим вмешательством. Также они анонсировали продолжение исследовательской работы с целью выявления других возможностей электростимулятора в сфере снижения общей утомляемости и повышения когнитивных возможностей человека. Материалы научной работы были опубликованы в Communications Biology.

Источник: ria.ru