Врач Колесникова рассказала, какую температуру тела можно считать нормальной

Врач Анна Колесникова рассказала, какую температуру тела можно считать нормальной. Повышение или же понижение показателя зависит от множество факторов. Речь идет не только о болезнях, но и процессах, которые происходят в организме.

После приема пищи или же физических упражнений температура тела может повыситься на 0,6 градуса. Во сне показатели, напротив, падают примерно на единицу. В этих колебаниях нет ничего опасного, ведь происходят природные изменения.

Нормальной можно считать температуру, находящуюся в диапазоне 35,5-37,5 градуса по Цельсию. В течение дня показатели могут изменяться на 0,6 градуса. Пиковые значения отменяются в период 16.00-18.00 часов.

Результат измерения температуры тела варьируется в зависимости от используемого прибора. По мнению доктора, градусник лучше зафиксировать в подмышечной впадине. Также можно воспользоваться ректальным или же оральным способом.

Наиболее точные результаты показывают обычные ртутные градусники, но они не являются полностью безопасными в эксплуатации. Погрешность показателей в данном случае составляет не более 0,1 градуса. Точными считаются и инфракрасные «пистолеты», но результата придется ждать около десяти минут. Что касается современных электронных устройств, то они являются не такими простыми. Они показывают совершенно неправильные значения.

Источник: www.5-tv.ru