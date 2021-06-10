Врач Колесникова рассказала, какую температуру тела можно считать нормальной
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Врач Анна Колесникова рассказала, какую температуру тела можно считать нормальной. Повышение или же понижение показателя зависит от множество факторов. Речь идет не только о болезнях, но и процессах, которые происходят в организме.
После приема пищи или же физических упражнений температура тела может повыситься на 0,6 градуса. Во сне показатели, напротив, падают примерно на единицу. В этих колебаниях нет ничего опасного, ведь происходят природные изменения.
Нормальной можно считать температуру, находящуюся в диапазоне 35,5-37,5 градуса по Цельсию. В течение дня показатели могут изменяться на 0,6 градуса. Пиковые значения отменяются в период 16.00-18.00 часов.
Результат измерения температуры тела варьируется в зависимости от используемого прибора. По мнению доктора, градусник лучше зафиксировать в подмышечной впадине. Также можно воспользоваться ректальным или же оральным способом.
Наиболее точные результаты показывают обычные ртутные градусники, но они не являются полностью безопасными в эксплуатации. Погрешность показателей в данном случае составляет не более 0,1 градуса. Точными считаются и инфракрасные «пистолеты», но результата придется ждать около десяти минут. Что касается современных электронных устройств, то они являются не такими простыми. Они показывают совершенно неправильные значения.
Источник: www.5-tv.ru
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