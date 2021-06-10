Эмили Ратаковски вызвала возмущение фанатов своим отвратительным материнским поведением

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски разместила на своей странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий подробности её курортного отдыха. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Топ-модель в настоящее время отдыхает на жарких островах Теркс и Кайкос, являющихся британскими территориями в Атлантическом океане. Как видно из видео, времяпрепровождение Эмили Ратаковски является весьма “сказочным”: красавица предается удовольствиям в виде купаний и солнечных ванн, танцев на ослепительно белом песке, а также обильных возлияний элитного алкоголя. Однако звезда подиума не забывает и о материнских обязанностях – в одном из кадров она демонстрирует процесс кормления своего трехмесячного сына. При этом в течение ролика модель “меняет” купальные костюмы с калейдоскопической быстротой, что косвенно свидетельствует об определенных временных промежутках, имеющих место между продемонстрированными в видео картинами, что к слову, продемонстрировал и опубликованный вслед за мини-фильмом фотоколлаж.



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Однако последний факт, похоже, несколько выпал из внимания некоторых фолловеров, поскольку многие из них выразили сильное возмущение тем, что Эмили Ратаковски совмещает процессы употребления спиртных напитков и кормления малыша. В результате – звезда была названа “плохой матерью”. Впрочем, большинство поклонников абсолютно не обратило внимания на вышеуказанный “возмутительный” нюанс и наполнило ленту публикации большим количеством комплиментов, похвал и влюбленных эмодзи, обращенных к любимице. К слову, кое-кто из подписчиков выразил “сомнение” в том, что демонстрирующая завидные физические формы красотка действительно рожала. Менее чем за сутки видеоролик просмотрело более 750 тысяч посетителей микроблога.