 

НАБУ и САП пришли с обысками в больницы “Укрзалізниці”

10.06.2021, 21:09, Новости дня
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Следственные действия проводят в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре в админпомещениях больниц.

Обыски проводят в рамках расследования возможного завладения должностными лицами “Укрзалізниці” бюджетными средствами в особо крупных размерах. Речь идет о сумме в почти 60 млн грн, полученных больницами от Национальной службы здоровья Украины для лечения пациентов с COVID-19. 

“Украинская правда”, ссылаясь на источники, написала, что больницы “Укрзалізниці” не лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, хотя получили на это средства от НСЗУ.  

В “Укрзалізниці” сообщили, что “всячески способствуют” действиям правоохранителей и предоставили детективам доступ ко всем помещениям, где, согласно постановлению суда, должны провести обыски. 

Там заявили, что с ноября 2020 года в клиниках ведомства пролечили 2428 пациентов с COVID-19. 

“Должностные лица филиалов “Центр здравоохранения” АО “Укрзалізниця” подозреваются в попытке  в период с сентября по декабрь 2020 года закупить услуги ПЦР-тестирование по завышенным ценам. К тому времени указанные закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности АО “Укрзалізниця”. Материалы о возможном нарушении было передано правоохранителям”, – говорится в релизе госкомпании. 

В НАБУ подробностей дела пока не сообщали, уточнили лишь, что действия чиновников “Укрзалізниці” квалифицировали по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им в результате злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. 

Расследование возможных нарушений НАБУ ведет с 1 апреля. 

Детективы попросили лиц, которые лечились в железнодорожных больницах Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра за свои деньги по программе медицинских гарантий по пакету “Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, в период с 30 ноября 2020 до 31 марта 2021 года, звонить на горячую линию НАБУ. 

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2962332097345790


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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