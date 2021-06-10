НАБУ и САП пришли с обысками в больницы “Укрзалізниці”

Следственные действия проводят в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре в админпомещениях больниц.

Обыски проводят в рамках расследования возможного завладения должностными лицами “Укрзалізниці” бюджетными средствами в особо крупных размерах. Речь идет о сумме в почти 60 млн грн, полученных больницами от Национальной службы здоровья Украины для лечения пациентов с COVID-19.

“Украинская правда”, ссылаясь на источники, написала, что больницы “Укрзалізниці” не лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, хотя получили на это средства от НСЗУ.

В “Укрзалізниці” сообщили, что “всячески способствуют” действиям правоохранителей и предоставили детективам доступ ко всем помещениям, где, согласно постановлению суда, должны провести обыски.

Там заявили, что с ноября 2020 года в клиниках ведомства пролечили 2428 пациентов с COVID-19.

“Должностные лица филиалов “Центр здравоохранения” АО “Укрзалізниця” подозреваются в попытке в период с сентября по декабрь 2020 года закупить услуги ПЦР-тестирование по завышенным ценам. К тому времени указанные закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности АО “Укрзалізниця”. Материалы о возможном нарушении было передано правоохранителям”, – говорится в релизе госкомпании.

В НАБУ подробностей дела пока не сообщали, уточнили лишь, что действия чиновников “Укрзалізниці” квалифицировали по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им в результате злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Расследование возможных нарушений НАБУ ведет с 1 апреля.

Детективы попросили лиц, которые лечились в железнодорожных больницах Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра за свои деньги по программе медицинских гарантий по пакету “Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, в период с 30 ноября 2020 до 31 марта 2021 года, звонить на горячую линию НАБУ.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2962332097345790



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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