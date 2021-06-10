В ВОЗ заявили, что одной вакцинации недостаточно, чтобы победить коронавирус

По его словам, чтобы победить коронавирус людям придется “адаптировать” свой образ жизни, в частности – минимизировать контакты для предотвращения его распространения, а также продолжать вести себя так, будто вирус является постоянной угрозой.

Набарро отметил, что вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и все еще “очень опасен”, поэтому одной вакцинации будет недостаточно.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, 7 июня в мире подтвердили 368 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Последний раз было меньше случаев 16 марта – 364 тыс. Всего за время пандемии в мире зафиксировали более 174 млн случаев COVID-19, с начала кампании по вакцинации против коронавируса сделано около 2,12 млрд прививок. Больше всего в Китае – 780,5 млн.

В Украине зарегистрированы препараты против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании по иммунизации против коронавируса прививки получило более 1,36 млн человек, из них 180 453 – завершили вакцинацию (получили две дозы).

—