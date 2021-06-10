Дубилет живет в доме Коломойского в израильском городе Герцлия – Арьев

“Дубилет живет в доме [украинского бизнесмена Игоря] Коломойского в израильском городе Герцлия. Но самое интересное другое: фото сделал частный детектив, который долго выслеживал объект в рамках – внимание! ️– сложного международного расследования. По крайней мере, так написано в статье”, – отметил нардеп.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4431154863614002

В посте Арьев упоминает статью, которая была опубликована 1 июня в издании Calcalist. В ней говорится, что израильские следователи ведут сложное международное расследование, в рамках которого был сфотографирован Дубилет, выходящий из дома Коломойского.

О том, что Дубилета объявили в розыск, и.о. главы САП Максим Грищук проинформировал 29 марта. Он говорил, что Дубилет скрывается от следствия.

“В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы вручения мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовными производствами. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение. На сегодня, в связи с запретом правительства Израиля, из-за военных действий и эпидемиологических ограничений, я не могу приехать в Украину”, – сообщил он.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета.

Контекст:

Дубилета и еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств “ПриватБанка”. По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления “ПриватБанка” Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

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