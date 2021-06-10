Мнение: План Маршалла-Байдена
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Байден намерен опубликовать «вакцинный план» для всего мира, в основу которого ляжет бесплатная поставка по странам мира 500 млн доз вакцины Pfizer.
Понятно, что речь идет не о гуманизме и не благотворительности. Новая администрация еще до избрания Байдена уже заявляла о необходимости «впрыснуть» в экономику солидную денежную иньекцию, а в марте Байден подписал указ о введении плана спасения экономики, где под спасением понималась эмиссия почти 2 трлн долларов одномоментно.
Ничего необычного — во время войны WW2 точно так же вбрасывались огромные средства в военную промышленность, чем и был обеспечен выход из Великой депрессии. Коронавирусная «пандемия» – аналог мировой войны, а потому и рецепты в целом схожи.
«Благотворительная вакцина» будет служить, надо понимать, аналогом плана Маршалла, который по сути был инструментом и механизмом перераспределения собственности. В нынешнюю войну вопрос перераспределения уже назрел — средний класс обескровлен, оброс долгами, теперь пришло время зафиксировать его потери и перераспределить долги в нужные руки.
Так что никакого гуманизма — холодный расчет.
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Источник: Эль Мюрид
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