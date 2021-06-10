Мнение: Портфолио школьника, бесплатный проезд до 12 лет и программа для резервных копий под Windows 10

1. Вопреки проискам ретроградов, ширится и растёт цифровизация школьного образования в России. Теперь успехи школьников собираются оценивать и сравнивать не только с помощью ЕГЭ, но и при помощи специальных досье:

https://lenta.ru/news/2021/06/08/schoolprofiling/

Российским школьникам создадут цифровое портфолио, в котором будут фиксироваться все достижения ученика, пишет «Коммерсант».

Цифровой профиль станет обязательной составляющей цифровой образовательной среды. Эксперимент по работе с ним будет проводиться до конца 2022 года. В профиле будут содержаться сведения, необходимые в рамках образовательного процесса. Чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках, система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем.

При этом ряд IT-экспертов сомневаются в целесообразности создания структуры с таким количеством данных, так как в случае утечки, такие сведения могут использоваться против детей. Кроме того, стоимость создания такой системы может оказаться запредельной и непосильной для регионов, вплоть до миллиарда рублей.

В портфолио, очевидно, войдут все оценки школьника начиная с первого класса (при этом сам цифровой профиль, вероятно, будет заводится ещё в детском саду). Кроме того, туда могут попасть сведения о выигранных олимпиадах, конкурсах, спортивных и общественных достижениях.

Лично я полагаю эту идею заведомо провальной. Какое дело работодателю, что инженер Сонноумов выиграл олимпиаду по физике тридцать лет назад? Важно то, что знает и умеет человек сейчас. Дипломы и сертификаты — продукт скоропортящийся.

2. Блогер предлагает сделать проезд в общественном транcпорте бесплатным для детей не только до 7, но и до 12 лет, то и ещё старше. Вот аргументация:

https://zen.yandex.ru/media/stepan_korolkov/deti-ne-doljny-platit-za-proezd-oni-ved-ne-zarabatyvaiut-uslyshal-ia-v-avtobuse-ot-babuli-6040d132151e692877466442

Однажды слышал, как какая-то бабуля ругалась с кондукторшей в автобусе из-за мальчика, причём не из-за своего. Зашёл мальчик, лет 8-10. Оказалось, что у него не хватало на проезд пару рублей (может потерял, может ещё что). И кондукторша стала говорить, чтобы он выходил. Какой-то мужчина просто добавил эти недостающие «копейки», но видимо бабушку это так зацепило, что она стала возмущаться.

Мол, «Почему он вообще должен платить за проезд? Он что, зарабатывает?». «Даже если бы хотел, нельзя ему работать, запрещено», – продолжила она. Мальчик бедняга хотел наверное «сквозь землю провалиться» от того, что невольно оказался в центре маленького скандала.

И тогда я впервые задумался. А ведь действительно, он же не работает, где ему деньги взять? Конечно, только у родителей… Но тут мы подъехали к моей остановке, и мысль эта вылетела из головы.

С одной стороны, я понимаю всю эту систему, сейчас же все частники, и никто не захочет на себя брать эту финансовую нагрузку. Вес автобуса увеличивается от количества пассажиров, расход солярки тоже. Но с другой стороны как-то грустно, что не осталось ничего государственного и общественного.

Наверное, было бы идеальным, если бы государство бесплатно давало детям проездные на автобус, ну лет хотя бы до 12.

С одной стороны, дети в современной России и вправду не работают, так как Трудовой Кодекс серьёзно ограничивает их право на труд. С другой стороны, как же любят некоторые люди быть щедрыми за чужой счёт!

3. Посоветуйте, пожалуйста, программу для домашних резервных копий под Windows 10. Я отсмотрел несколько популярных, но все они больше похожи на дипломные работы смышлёных студентов, нежели на рабочий инструмент. От программы мне нужно совсем немного:

— удобная работа со списком папок, которые надо архивировать;

— умение работать с сетевыми дисками;

— опционально: умение проверять, менялись ли файлы с последнего бэкапа, чтобы промежуточные копии не весили слишком много;

— опционально: умение записывать архивы на DVD-R или BD-R.