Ученые обнаружили способных хватать добычу на суше рыб

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого открыли единственный вид рыб, способных глотать свою добычу не в воде, а на суше. По словам исследователей, такая особенность представителей водной фауны обусловлена дополнительным набором челюстей.

Как объяснили ученые, представляющие Калифорнийский университет (Санта-Круз, США), таковым видом рыб является снежная мурена. После того, как хищница захватывает добычу посредством первого набора челюстей, подключается второй, “глоточный” набор, позволяющий втянуть сопротивляющуюся жертву в горло мурены. Примечательно, что даже рыбам-грязевикам, которые весьма неплохо приспособлены к образу жизни амфибий, приходится для решения проблемы глотания предварительно всасывать воду, а лишь затем, схватив на илистой отмели добычу в виде краба или насекомого, глотнуть её с использованием ранее “запасенной” жидкости. Со своей стороны снежная мурена обладает исключительно уникальным “даром” в виде дополнительных челюстей. “Большинству рыб действительно нужна вода, чтобы питаться. Это первый пример рыбы, которая может питаться на суше, не полагаясь на воду”, – отметила один из авторов исследования, биолог Рита Мехта.

Специалист упомянула, что научной группе пришлось в течение пятилетнего периода “дрессировать” мурен, приучая их к скольжению по пандусу с последующим хватанием куска рыбы и проглатыванием его до возвращения в воду. “В воде они чувствуют себя в большей безопасности, поэтому сначала они просто хватали рыбу и возвращались с ней обратно в воду. Я полагалась на команду преданных и увлеченных студентов-исследователей, чтобы работать над их обучением”, – подытожила Мехта. Материалы научной работы были опубликованы в Journal of Experimental Biology.

Источник: rossaprimavera.ru