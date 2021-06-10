В Сети появились фотороботы постаревших Пугачевой и Ротару без инъекций

На просторах Сети появились фотороботы известных певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару, которые показывают, как бы они выглядели, если бы не делали различные косметические инъекции. Внешние данные знаменитостей проанализировала врач-дерматовенеролог Валентина Жук.

Специалист спрогнозировала, как бы выглядели София Ротару и Алла Пугачева, если бы не обращались к хирургам. Врач предположила, что Примадонна отечественной эстрады не раз прибегала к круговой подтяжке лица. Якобы шрамы скрываются под ее объемной прической.

Достижения аппаратной косметологии позволяют полностью проработать лицо, максимально сохранив натуральный вид. У Пугачевой нет мешков под глазами, которые характерны для женщин преклонного возраста. Это говорит, что она прибегала к блефаропластике. К тому же артистка не раз делала уколы красоты. Они помогли сделать губы более выразительными и уменьшить морщины.

София Ротару также прибегала к круговой подтяжке, причем не только лица, но и зоны шеи. От нависшего века артистке помогла избавиться блефаропластика. Посредством маммопластики у певицы появилась шикарная грудь. Также была проведена подтяжка зоны бровей. Вероятно, Ротару делала лифтинг нижней части лица и лба. Ротару выглядит замечательно, поскольку ведет здоровый образ жизни. Долгое время она находится в одном весе.