 

Анастасия Волочкова подала в суд на руководство Большого театра

10.06.2021, 20:14, Разное
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась информацией о том, что снова обратилась в суд с иском против Большого театра. Эпатажная блондинка открыто заявила, что ее права нарушались очень много лет.
Анастасия Волочкова решила снова судиться с руководством культурного учреждения. Она намерена бороться за правду. По словам танцовщицы, сейчас руководство Большого театра намерено лишить ее заслуженных государственных выплат.

Волочкова отметила, что в 2003 году была абсолютно незаконно уволена из данного учреждения. Она является единственной балериной, которой удалось выиграть суд у театра. Знаменитость пообещала 15 июня в рамках большой пресс-конференции рассказать всю правду о работе в Большом театре. Она вынуждена была скрывать ее долгие годы.

Знаменитость верит, что у нее появятся стороники в данном противостоянии. Кроме того, Волочкова надеется, что люди поддержат ее просто по-человечески.

Отметим, что сейчас балерина не выступает ни в каком театре. Она гастролирует с собственным шоу, устраивая в основном благотворительные концерты.

Источник: www.5-tv.ru



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