 

Израиль первым в мире запретил продажу меха

10.06.2021, 20:12, Новости дня
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Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиель 9 июня подписала постановление, которым запретила продажу натурального меха. Запрет вступит в силу в декабре этого года.

“Эта победа принадлежит животным – кроликам, норкам, лисам и другим уязвимым видам, которые страдают и погибают из-за человеческого тщеславия”, – заявили защитники животных.

В PETA отметили, что ведут борьбу за запрет использования меха десятилетия, разоблачая жестокость на зверофермах, показывая, в каких условиях содаржатся животные. 

“Многочисленные видео-расследования показали, что норки подвергались массовому отравлению газом, лисиц казнили током, кролики кричали от боли, когда их били током электрических устройств, со многих животных снимали шкуру живьем”, – подчеркнули в сообщении.

Зоозащитники считают, что на зверофермах создается идеальная среда для распространения болезней. Они отметили, что коронавирус был обнаружен на норковых зверофермах в десятке стран, в том числе в Канаде, Дании, Латвии, Нидерландах, Испании, Швеции, это привело к экстренному массовому уничтожению десятков миллионов животных.

В  PETA напомнили, что ведущие дизайнеры, в том числе Burberry, Gucci, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, Giorgio Armani  отказались от использования натурального меха.

Контекст:

12 октября 2019 года губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий продажу и изготовление меховой одежды и аксессуаров. Запрет вступит в силу с 1 января 2023 года, чтобы дать время розничным торговцам распродать свои запасы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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