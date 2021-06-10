 

Рада намерена принять закон Зеленского о коренных народах до середины июля – нардеп Кравчук

10.06.2021, 20:12, Новости дня
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“Есть понимание и желание у нас, так как это неотложный законопроект, чтобы мы обязательно его проголосовали на этой сессии. То есть, до середины июля. И очень важно его проголосовать за основу и в целом, чтобы не растягивать эту процедуру на правки”, – заявила нардеп.

По словам Кравчук, законопроект Зеленского абсолютно четкий, небольшой и понятный.

“Было бы хорошо, если бы прямо на саммите Крымской платформы президент подписал этот закон”, – отметила народный депутат.

Контекст:

Зеленский внес свой законопроект в Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Документ предлагает признать крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины.

Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу “Россия 24”, которое вышло 9 июня, назвал законопроект Зеленского “неприемлемым”. В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы “порождение советского периода”, а “говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно и глупо, и не соответствует истории”.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время, глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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