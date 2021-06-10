Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT и ввести санкции против нефтепрома

Резолюцию приняли 626 голосами, против были 16 евродепутатов, воздержались – 36.

“Европейский парламент решительно осуждает захват и принудительную посадку 23 мая в Минске рейса FR4978 авиакомпании Ryanair и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги; считает этот чудовищный акт нарушением международного права, представляющим собой акт государственного терроризма”, – говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента призвали рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Также Европарламент призывает незамедлительно принять и ввести существенные экономические санкции, которые “должны оказывать – насколько это возможно – немедленное воздействие на белорусский режим, его сторонников и экономических субъектов, поддерживающих режим”.

Авторы резолюции призвали ввести секторальные санкции против нефтяной, калийной, металлургической и деревообрабатывающей промышленности Беларуси, прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками и ограничить кредитные линии филиалам международных банков в Беларуси.

Европарламент “настоятельно призвал” Евросовет “с максимальной срочностью приступить к реализации четвертого пакета санкций против физических и юридических лиц, которые принимали участие или были причастны к фальсификации выборов или последующим нарушениям прав человека в Беларуси”.

Также евродепутаты призвали распространить санкции на тех, кто виновен в инциденте с самолетом Ryanair, а также на тех, кто занимается пропагандой режима, дезинформацией и разжиганием ненависти. В частности, ограничения просят ввести против ведущего госканала ОНТ Марата Маркова, который брал “интервью” у задержанного Протасевича.

Кроме того, Европарламент подтвердил, что не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси и считает нынешний режим в Беларуси нелегитимным, незаконным и преступным.

“Европарламент продолжает поддерживать народ Беларуси в его законных требованиях и стремлениях к свободным и справедливым выборам, основным свободам и правам человека, демократическому представительству, политическому участию и достоинству; осуждает подавление тысяч белорусов, которые мирно протестовали в защиту своего права на свободу, демократию и достоинство”, – подчеркивается в резолюции.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его девушку, россиянку Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения, у него, вероятно, сломан нос, считает отец Протасевича.

Преследование журналиста связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. 4 июня Евросоюз закрыл всем белорусским авиакомпаниям доступ к воздушному пространству и аэропортам ЕС.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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