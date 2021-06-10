 

Ким Кардашян не против романа своего мужа Канье Уэста с супермоделью Ириной Шейк — СМИ

10.06.2021, 20:12, Новости дня
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По словам источников, Кардашян не против союза Уэста и Шейк, который длится уже несколько месяцев. Главное, что ее порадовало, говорится в статье, что Шейк сохранила уважительное отношение к своему бывшему мужу – голливудскому актеру Брэдли Куперу.

“Ким знала, что Канье и Ирина встречаются. Она не против этого, потому что она видела, какой тихой и уважительной была Ирина после разрыва с Брэдли Купером”, – утверждается в US Magazine.

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Контекст:

Ким Кардашян и Канье Уэст прожили в браке почти семь лет. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. Сейчас пара находится в состоянии развода.

Шейк с 2015 года встречалась с голливудским актером Брэдли Купером. В 2017-м у них родилась дочь Лея. В начале мая 2019 года издание MTO сообщило, что Шейк и Купер расстались.

В июне 2021 года стало известно, что свой день рождения Уэст встретил в компании Шейк во Франции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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