 

«90% — о противостоянии с Москвой – «СТРАНА» проанализировала стратегию внешней политики Украины

10.06.2021, 20:10, Новости дня
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Украина представила стратегию своей внешней политики, в которой говорится о стремлении в ЕС и НАТО, противостоянии Москве и даже о репарациях со стороны России. Однако, как пишет «СТРАНА», данный документ — явно «сырой», поскольку в нём нет никакой конкретики и временных ориентиров по особо чувствительным вопросам: украинские дипломаты обещают «заручаться поддержкой» и «консолидировать союзников», то есть делать то же, что и сейчас, и, скорее всего, с тем же нулевым эффектом.


Reuters

Украина представила стратегию своей внешней политики, в которой говорится, куда страна идёт и как намерена решать свои главные проблемы. Из документа видно, что 90% усилий Украины на мировой арене будет расходоваться на противостояние с Москвой, что прямо названо главным приоритетом Киева. По этим позициям идёт больше всего конкретики, тогда как другие пункты — в основном чисто декларативные. 

Рисуют авторы документа и некие перспективы. Они дают понять, что Украина должна быть аграрной державой, ни в коем случае не восстанавливать ядерный статус, а дружить в основном с Америкой, Канадой, Британией и Польшей. 

Журналисты «СТРАНЫ» проанализировали внешнюю стратегию Украины, которая уже и так реализуется ещё с 2014 года, однако сейчас её решили выписать более детально.

Как продолжает издание, в списке главных задач внешней политики Украины первые три позиции посвящены по сути одной теме — России. Так, сначала идёт «обеспечение независимости», «восстановление территориальной целостности» и «противодействие агрессивной политике РФ». Потом — членство в ЕС и НАТО. И лишь на последних местах — продвижение экспорта и защита прав украинцев за рубежом. То есть у тех вопросов, которые требуют реальной, а не декларативной работы в интересах украинского бизнеса и граждан, даже в стратегии кабмина — самый низкий приоритет. 

Противодействие РФ —это первое и основное направление украинской внешней политики, как указано в заглавии — «Противодействие российской агрессии политико-дипломатическими способами». Из конкретики там сказано, что Украина будет решать эти вопросы в рамках «Нормандской четвёрки» (без упоминания Минских соглашений), «Крымской платформы» (которая ещё не запущена) и других форматов — в том числе пока не существующих. 

Второй момент — Украина будет добиваться от РФ репараций. Однако, отмечает издание, здесь это понятие употребляется в каком-то новом смысле.

«Обычно репарации — это компенсация ущерба от войны со стороны проигравшей державы. РФ пока явно не в таком положении. Но авторы стратегии считают, что могут уже сейчас выбить с Москвы репарации через международные институции. Будет ли их выплачивать РФ — вопрос риторический», — пишет «СТРАНА».

В целом становится понятно, что украинцев готовят к противостоянию с Москвой на протяжении многих лет или вообще десятилетий, поскольку в одном из отрывков говорится, что мира между странами не будет, пока «Россия не вернёт Крым*, не уйдет из Донбасса, не выплатит репараций и не извинится». 

«А пока Украина официально декларирует, что собирается снижать торговую зависимость от России. То есть сокращать взаимный товарооборот. Правда, как это коррелируется с атаками на «Северный поток — 2» и требования продолжить платить Украине за транзит газа — вопрос открытый», — отмечает издание.

В документе также есть два пункта, которые звучат как обязательства перед внешними игроками. Украина обязуется придерживаться режима нераспространения оружия массового поражения — то есть ядерный статус возвращать не будет. А также в условиях коронавируса гарантирует, что будет обеспечивать мировую продовольственную безопасность, увеличивая поставки аграрной продукции. 

«Учитывая, что больше в преамбуле о развитии каких-то других аспектов экономики ничего не говорится, то это явный курс на закрепление статуса аграрной державы», — пишет автор материала.

В стратегии есть и раздел об отношениях с ЕС, где перечисляются десятки программ, по которым нужно углубить партнёрство. Одним из центральных направлений украинской политики в Евросоюзе является сохранение старых и введение новых санкций против Москвы. Не против Киев и поучаствовать в отдельном «европейском НАТО» — оборонной инициативе Pesco. 

По самому НАТО сказано, что Украина собирается помогать Альянсу наращивать присутствие в Чёрном море и вообще во всём. Ключевая цель — получение Плана действий по членству. 

В двусторонних отношениях отчетливо виден англосаксонский вектор. Особый приоритет Киев будет отдавать США, Британии, Канаде, а затем Германии и Франции. Из ближайших соседей Украины главным партнёром названа Польша. О Белоруссии говорится лишь, что Украина поддерживает народ этой страны, но против её интеграции с Россией. 

Где-то ближе к концу списка важных для Украины стран — Китай, который по уровню торговли для Киева сейчас партнёр №1, о чём в стратегии не упоминается. Отдельно отмечается, что «замедлились» отношения со странами Центральной Азии, куда «Украина не может продавать свои товары из-за своего конфликта с Россией».

По мнению издания, в целом «Стратегия» — документ сырой. В нём нет ориентиров по времени ни по ЕС, ни по НАТО, ни по другим чувствительным вопросам. И главное — по урегулированию отношений с Россией, без чего противостояние с крупнейшим соседом будет продолжаться со всеми вытекающими отсюда политическими, социальными и экономическими последствиями. 

«Власти Украины прямо заявляют, что конфликт с Россией будет очень продолжительным и конца ему по сути не видно. При этом не предлагают никаких конкретных мер по его урегулированию. Разве что вступление в НАТО, куда Киев пока что никто не зовёт. Да и далеко не факт, что если такое вступление произойдёт, это приведет к прекращению конфликта. В остальном дипломаты обещают «заручаться поддержкой» и «консолидировать союзников». То есть делать то же, что и сейчас. И, надо думать, с тем же нулевым эффектом», — заключает «СТРАНА». 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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