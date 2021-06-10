Мнение: Гендерные рамки

В ресурсе любви, кроме правильной оценки обоюдной СЗ, для чего нужна адекватная самооценка и нормальная рефлексия, необходимо понимать гендерные правила.

Даже если бы мы взялись обсуждать однополые пары, мы увидели бы, что там гендерные правила не менее важны, хотя и более сложны.

В разнополых парах гендерные правила не только важны, но и просты.

Они прописаны на базовом уровне коллективного бессознательного, где располагается культура. А культура – это не только литература и живопись, это все, что мы видим вокруг себя. Даже когда мы идем по лесу, где никакой культуры как будто и нет, мы все равно смотрим на природу через призму культуры, иначе мы не умеем воспринимать и мыслить.

Несмотря на такой прочный фундамент в коллективном бессознательном, для сознания многих сейчас гендерные правила не очевидны.

Более того. Даже осознавая их укорененность, некоторые испытывают гнев против “стереотипов”.

Как если бы, обнаружив вдруг, что руки у людей две, а не четыре, они бы стали обвинять социум, который приучил считать руками руки, а не ноги или пальцы. Ведь если считать руками пальцы, их оказалось бы двадцать, а не две. Двадцать рук как у многоруких в античном эпосе о сотворении мира.

То же самое с гендерами. Гендера два, как и пола, но многие считают, что делить гендеры нужно не по признаку пола, а по каким-то другим критериям. Пусть полов будет два, а гендеров больше. Или пусть полов тоже будет больше, ведь кто сказал, что пол должен быть связан с репродуктивными органами, а не самочувствием?

Некоторые считают наоборот, что на оба пола должен быть один гендер, и репродуктивную разницу не стоит брать в расчет. Им не очевидно, что разные гендеры позволяют каждому полу занять наиболее удобную и продуктивную позицию в любовных отношениях с другим. Нет, они не согласны с традициями, им хочется все поменять на свой вкус.

В силу того, что многим людям не нравятся границы и рамки, они не видят их защитную функцию для себя, не понимают, что общие правила – это условия любого взаимодействия.

Каждый раз, начиная рассказывать о гендерных правилах, я бываю озадачена. Мне приходится описывать то, что ясно как божий день, приводить аргументы тому, что руки две, а не три или двадцать, что удобнее называть руками именно руки, а не уши с ногами и не родинки на спине.

Сегодня я покажу письма, где люди не уважают гендерные правила, потому что в принципе не хотят уважать никакие рамки, считают, что рамки их как-то ограничивают, не дают им получить больше. Такие письма мы разбираем каждый день, но сегодня будем фокусироваться на гендерных рамках.

Я много раз писала, что уровень нерыбы начинается там, где вы не просто соглашаетесь с рамками и границами, а начинаете любить их и радоваться, что они вам заметны. Как если бы вы стояли перед запутанным лабиринтом и вдруг увидели бы алгоритм выхода или смотрели бы на шахматную доску и вдруг увидели бы комбинацию выигрышных ходов.

Границы определяют коридор, по которому вы можете пройти и никто вас не остановит, вы идете по красному полю, по красной дорожке к успеху.

А когда вы не видите границы или отрицаете их, вы вынуждены передвигаться в хаосе, в то время как некоторые другие знают правила и владеют алгоритмом. А вы нет.

Уже на уровне рыбы вам становится это очевидно, но рыбы отличаются тем, что правила им кажутся сложней и запутанней, чем нерыбам. Сложность гендерных правил – иллюзия. Усложняете эти правила вы сами, потому что пытаетесь искать множество разных лазеек. Запутываете правила тоже вы, когда хотите получить больше гендерных преимуществ или начинаете паниковать, что у другой стороны гендерных преимуществ больше.

Я замечала, что рапаны часто считают гендеры пережитками или декорациями, рыбы уныло соглашаются с гендерами, но им мерещится, что преимущество у другого гендера, независимо от пола рыбы, а при переходе к нерыбе им сначала начинает казаться, что у их гендера больше преимуществ, но потом они видят, что преимущества сбалансированы. Ни у кого нет постоянной форы, только временная на разных этапах любовной игры, а в целом баланс.

Вот это – ясный взгляд на поле отношений. На этот взгляд можно ориентироваться.

Прежде чем мы начнем разбирать письма, где векторы косяков и сливов будут связаны с нарушением

гендерных правил, я расскажу про общие случаи таких нарушений.

Для наглядности может взять недавнее обсуждение футболок “моя изнанка”.

Там популярные нарушения гендерных правил с женской стороны изложены так подробно, словно авторы слоганов специально хотели показать нам основные ошибки.

Это не совпадения. Основные косяки и сливы всегда связаны с бунтом против границ.

Вы вываливаетесь из границ каждый раз, когда хотите выступить против правил, которые тесно связаны с этими границами.

Для мужчин таких футболок пока не выпустили, но основные мужские сливы и косяки мы тоже обсудим.

Самое главное во всех слоганах на футболках то, что люди проецируют свою гендерную роль на другие ресурсы.

Гендерные правила – это правила для половых отношений, это сфера романтики, эротики, флирта, в какой-то мере сфера брачных отношений (не во всем). На имидж гендерные правила тоже влияют, но они не влияют на те сферы социальной конкуренции, где половые функции не участвуют. Там свои рамки, но гендерные там не влияют никак или совсем не существенны.

Вы наверное много раз слышали, как борцы против гендерной разницы говорят, что если нет разницы в учебе, то не должно быть и разницы в сексе. Но учеба и секс – это разные вещи. Если роль женщины в сексе пассивна, это не значит, что женщина должна быть пассивна везде. И такой же абсурдный вывод, что если женщина и мужчина в учебе или на работе равны, в сексе между ними тоже не может быть разницы.

Это выверт мозгов. Как если бы вы считали своего тренера из спортзала – руководителем везде и на работе тоже, а таксисту доверяли рулить по жизни, раз он рулит, пока везет вас из бара домой.

В одних сферах жизни люди могут занимать пассивную, принимающую чужие услуги роль, а в других сферах жизни – активную роль, оказывая другим услуги. Я специально акцентирую на услугах, хотя активная и пассивная роли заключаются не только в оказании и принятии услуг. Но в этом тоже и об этом полезно помнить тем, кто считает, что активная роль выгодней.

Некоторые мужчины, сообразив, что активная роль не только руководящая, но и опекающая, то есть обеспечивающая комфорт, бывают возмущены и тоже считают, что от них требуется уступать женщинам везде, и на работе и в творчестве.

Нет. Гендерные роли касаются только тех сфер, которые связаны с сексуальными отношениями. Других сфер: дружбы, работы, искусства, экономики эти роли не касаются, а если даже слегка касаются, то только на уровне имиджа, то есть стиля, манер. А по сути не касаются.

И все слоганы на упомянутых футболках связаны именно с тем, что женщины берут идею о разнице в половой сфере и проецируют ее на неполовую. Они не хотят быть пассивными на работе и в спорте, будто их что-то заставляет, кроме собственной глупости.

1. “Не муза, а гений”.

Невозможно придумать реальность, в которой роль музы для кого-то исключала бы собственную гениальность.

Творческих людей вдохновляют другие творческие люди, это взаимный процесс, когда творческие люди дружат или любят друг друга.

Это все равно что противопоставить “хочу вдохновляться сам, а не вдохновлять других”.

Но это не просто ошибка мышления. Это главная причина сливов женщин: они считают, что “давать” – унизительно и надо стараться всегда “брать”. В любви оба дают и берут, но для гендерных рамок важно, чтобы в романтический период (до совместного проживания) активная роль преимущественно была у мужчины, а у женщины – преимущественно пассивная.

2. “Не украшение мужчины, а человек”.

3. “Хочу писать мужчине первой и все делать первой”.

Из-за того, что женщин в короне равенства, как жадных слепых девочек из того анекдота, бомбит от ограничений, им хочется мужской роли, да побольше-побольше, как купцу из другого анекдота – укропа в зад.

Они хотят сами инициировать общение, хотят брать, хотят быть активными в отношениях и в сексе.

Им кажется, что это – прерогатива.

Из-за этого они быстро сливаются. Паровозы мчатся вниз.

Мы сейчас посмотрим на это в письме, но пока попробуйте описать это сами, вы сотню раз это видели в других письмах.

А я продолжу.

По гендерным правилам сближение в начале отношений инициирует мужчина.

Недавно один мужчина, рапан эволюционировавший в рыбу, грустно написал, что осознал гендерные правила, принял их, но увидел вдруг, что у мужчины невыгодная роль.

Он должен инициировать начало романтического общения, переводя из дружеской области, потом инициировать секс, а дальше инициировать совместное проживание, и все это – стресс, а женщина расслабленно может как соглашаться, так и отказываться, а может вообще вести себя мутно, и ему придется голову ломать, издевается она или кокетничает в границах. Мужчина в невыгодной роли, считают многие мужчины-рыбы, он не может пропустить ход и ждать шагов от женщины, для него это косяк, если ее СЗ высокая, поэтому мужчины часто отмораживаются, чтобы не сливаться, не показывать, что им больше надо, не ждать от женщин высокомерные согласия или отказы.

Женщины-рапаны жалуются на то же самое с другой стороны.

Им не нравится, что они должны ждать, когда мужчина соизволит сделать шаг, что они не могут все инициировать сами, потому что “стереотипы общества” против.

Женщины-рыбы рассуждают чуть иначе. Они тоже жалуются иногда на то, что им нельзя делать первыми шаги, но говорят так. “Я знаю, что мне никто не запрещает самой писать и даже бегать за мужчиной, если он тормозит. Но я знаю, что буду чувствовать себя навязчивой и ненужной, и сама все испорчу кислыми щами, если мужчина не подкрепит мои шаги бурной радостью и вложениями”. И такие рыбы намекают, что чувствуют себя плохо из-за “стереотипов общества”. Они говорят: “Это все так укоренилось в культуре, что мешает моей спонтанности поступать нешаблонно”.

Как плохому танцору всегда мешают яйца, а еще ноги партнера, на которые он все время наступает. Вот бы кружить в вальсе самому с собой, аутично и с отрезанной мошонкой, как тот барсук, ничего не мешало бы.

Правила надо просто принять, не выпендриваясь, каждое правило обосновано. Даже если мы представим, что гендеры почти упразднили решением сверху, в паспорте не указывают пол, в имидже нет больше гендерных границ, мужчины носят платья и макияж, и женщины занимаются активную роль в сексе, все равно гендерные границы никуда не денутся, даже если большинство их не будут видеть, и преимущество всегда будут иметь те, кто эти границы видят и уважают. Они будут нравиться другому полу во много раз больше, их имидж будет намного сексапильней, их значимость в отношениях будет быстро расти.

Вот такая ситуация, друзья.

Главных гендерных правил несколько. Одно правило я озвучивала когда-то, Ж=2М, каждый шаг женщины равен двум мужским, но это сложное правило оказалось, как я увидела на разборе примеров. Вернемся к нему позже.

Пока начнем с более простого правила. Правило 3Ш (3-х шагов).

Его выше процитировала грустная рыба.

Все три главных этапа кардинального сближения, когда близость переходит на качественно новый уровень, инициирует мужчина. Женщина внутри этих этапов может и даже должна, если хочет быть вместе, инициировать эмоциональное, интеллектуальное и бытовое сближение, вкладываться так и сяк, но сам переход на новый кардинальный этап инициирует мужчина.

Мужчина инициирует романтический формат.

Мужчина инициирует секс.

Мужчина инициирует совместное проживание.

Перечислите самые красивые формы и спонтанные формы таких инициатив.

Женщина отвечает на инициативу согласием или отказом, в зависимости от значимости мужчины и других обстоятельств.

Женщина выбирает из предложенного.

И если мужчина не знает правил или почему-то не желает им следовать при растущей СЗ женщины, женщина остается в красном поле, а мужчина из красного поля вываливается, что означает: ее СЗ растет, а СЗ мужчины может падать.

На самом деле мы видели, что вести себя пассивно при высокой СЗ партнера трудно даже женщинам, а уж мужчине и подавно, поэтому истории про Стесняш, которые влюблены, но боятся предложить сходить в кино женщине, доброжелательно к ним относящейся, – чаще всего миф, но мы можем допускать такой вариант. Для поля все равно, по какой причине вы косячите, санкции будут все равно.

Правило 3Ш не означает, что женщина должна быть пассивна в общении.

Тем более это правило не означает, что женщина должна быть холодна или угрюма.

Не переступая границу открытой инициативы, женщина может показывать мужчине свою симпатию, оставаясь в границах.

Если вы читаете классику и обращаете внимание, как писатели описывают очаровательных и даже роковых женщин, вы замечаете, что про них от лица лирических героев часто пишут следующее.

Они смотрят тепло, их взгляд становится то нежным, то игривым, то томным, то задумчивым. Никогда нельзя понять, что именно говорит этот взгляд и говорит ли что-то конкретное, но для надежд влюбленного героя он открывает поле. Часто эти женщины проявляют инициативу к общению в светских или дружеских рамках. Они затевают интересные разговоры, вовлекают мужчину в общие дела. И опять нельзя понять, женщина хотела бы романтического общения или ей нравится мужчина как собеседник и друг. Женщины общаются так, что через поле заинтересованного мужчины проходит рыболовный катер с кучей крючков, но опять не ясно, имеет ли женщина намерение его зацепить или она просто такая интересная и спонтанная. Эти женщины обаятельны и сексапильны, и кажется, что этот поток направлен на мужчину, но тут же кажется, что этот поток направлен на саму жизнь.

Очаровательных женщин в классических произведениях часто обвиняют в сознательных чарах, в каких-то хитроумных крючках, которые просто так не распознать и не увидеть, но их значимость бешено растет, а значит они – “ведьмы”.

Но это не магия, а законы поля. Такие женщины соблюдают гендерные границы, но они достаточно проактивны, чтобы вести себя в этих границах активно. В границах активно = проактивно. И их значимость быстро растет, особенно быстро, если мужчины не уважают границы.

Как бы ни злились влюбленные мужчины-рапаны на очаровательных женщин, которые не говорят прямо, чего они хотят, заставляя мужчин мучиться сомнениями, каждый из них чувствует, что женщина ведет себя как нормальная женщина, прилично, она не должна ничего инициировать сама, даже если хочет, но вот хочет она или нет, мужчине понять непросто. В том и смысл мужской инициативы. Мужчина должен принять решение на основании своей симпатии, своей ответственности за любой исход, а не потому что женщина из него тянет шаги.

Женщины-рыбы часто ведут себя как тот волшебник, который выдал каждому футболисту по мячу, чтобы они не ссорились из-за одного. Такие женщины вроде и “уважают” правило мужской инициативы, но стараются мужчине “помогать”. Они боятся, что он слишком нерешителен и, если не увидит гарантий, не сделает шаг. Поэтому они все время вылезают из границ, машут ему белым флагом, расставляют везде указатели со стрелочками, куда он должен смотреть и куда следовать. Они все время делают какие-то лишние шаги, а потом отступают назад, думая, что это и есть “крючки”, хотя это скорее подкаты с подставой. В общем, у рыб в отличие от нерыб, очень много всякого мусора, а мусор – это как раз наши векторы косяков и сливов. Не совсем косяки и сливы, не большие ошибки, но мусор, который мешает их фигуре расти и нарушает их собственную спонтанность, а еще расшатывает их и провоцирует на рост короны.

Если вы приглядитесь, вы увидите, что это все от недостаточного уважения к гендерным правилам.

Уважение уже есть, но не очень, частично.

Поэтому, рыбки. Вместо того, чтобы все время искать лазейки и исключения из правил, нужно научиться органично вести себя в рамках правил.

Да, исключения есть, и на уровне нерыб их немало, но на уровне рапанов и рыб они не нужны, потому что задача – просто освоить правила.

Ваше красное поле и так будет быстро расти, вы обалдеете от открывающихся возможностей, если будете вести себя в рамках.

Искать исключения – это все равно, что, не научившись технике, искать экстрим.

Все исключения связаны с тем, что в конкретных контекстах есть много дополнительных факторов, которые можно использовать для компенсации и общего баланса. Но для любой нерыбы баланс – это закон, а закон – это границы. И если нерыба вышла из границ где-то, она знает, где и почему, поэтому всегда может в них вернуться.

А рыбы, вывалившись из границ, теряют поле.

Про рапанов и говорить нечего. Этим надо начинать с молитвы.

“Господи, помоги мне увидеть мое место и видеть его в каждой ситуации. Убереги меня от представлений, что я значительней, чем есть. Дай мне сил спокойно принять реальную картину. Помогай мне делать шаги в границах и не оступаться. Дай мне четкость восприятия и избавь меня от иллюзий”.

Вот какую молитву нужно повторять рапанам. И рыбам полезно. И даже нерыбам невредно.