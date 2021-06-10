В Сочи вынесли приговор обвиняемому в гибели двух людей пилоту вертолета

В Сочи суд признал пилота вертолета, разбившегося в 2016 году в районе Олимпийского парка, виновным в нарушении правил безопасности полетов и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении, информирует пресс-служба Краснодарского краевого суда.

В пресс-службе сообщили, что окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Томской области 1961 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц) … «Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Установлено, что в результате падения вертолета два пассажира погибли на месте, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью. Также ущерб от авиакатастрофы составил более 53 млн рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал.

В ведомстве добавили, что судом в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 3,5 млн рублей. «Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в суде.

Напомним, что 11 ноября 2016 года на частный дом по улице Цимлянская в Сочи упал вертолет Eurocopter AS-350. В результате крушения один человек погиб сразу, еще пятеро госпитализированы. Вертолет частично разрушен, произошел розлив топлива. Позже число погибших при падении вертолета увеличилось до двух.