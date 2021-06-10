Мнение: Неравномерное распределение

Несколько сотен богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, оценила Boston Consulting Group. Это более $600 млрд. Российские миллиардеры значительно приумножили свое состояние в пандемию.

Россия по неравномерности распределения богатства уступает только США. При этом нужно понимать, что Россия – не ровня Штатам, она по большинству показателей находится в списке развивающихся стран, и даже там не демонстрирует каких-то выдающихся результатов.

При пикирующей экономике и схлопывающемся тренде развития, переходящем в катастрофу, подобное неравномерное распределение объясняется только одним – богатые перераспределяют национальное богатство в свою пользу за счет бедных. Именно это и является ключевой причиной того, что четверть населения страны находится в состоянии нищеты или экстремальной бедности, а еще половина населения является полноценно бедными даже по российским нормативным документам, где средний класс – это люди с подушевым доходом выше шести минимальных размеров оплаты труда.

Только беспощадный грабеж населения обеспечивает одной десятитысячной доле процента от всей численности населения владение богатством, превышающим совокупные международные резервы всей страны. По факту Россия принадлежит всего лишь тысяче семей. Три стандартные восьмиподъездные девятиэтажки – вот и вся владетельная "элита" одной седьмой части суши. Вот только живут они не в стандартных квартирах, конечно.

"На Бентли нельзя заработать, на Бентли можно только украсть" © Эта поговорка в полной мере применима ко всем российским нуворишам. Ни у одного из них за душой нет ни одного заработанного рубля. Всё, чем они владеют, украдено у страны и народа. Банально похищено. Что автоматически ставит вопрос об их праве собственности сразу после того, как правящий режим перестанет быть правящим. При этом никакие сегодняшние законы не помогут этим людям защитить украденное ими – и они это прекрасно понимают. Поэтому сегодня в стране и воцарился фашизм – для них любая смена правящего режима и тем более нынешней модели власти, управления, экономики – это личный крах. Поэтому они сделают всё, чтобы народ так и оставался нищим и бесправным. Это единственное, что позволяет им продолжать грабить страну.

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